La fruta que ayuda a perder peso, controlar la diabetes y disminuye el colesterol

Bajar de peso es el deseo de muchas personas y por ello buscan recetas y dietas rápidas para perder algunos kilos en poco tiempo, pero hay que aclarar que para lograr adelgazar sanamente hay que tener paciencia y realizar cambios en los hábitos alimenticios.

Dicho lo anterior, uno de los cambios está en la alimentación y la recomendación es tener un déficit calórico (consumir menos calorías que las que el cuerpo consume en el día a día). Además, a esto se le debe sumar que es recomendable hacer ejercicio de forma constante.

Por su parte, según explica la Biblioteca de salud y medicina de los Estados Unidos, Medline Plus, cuando una persona padece de diabetes, sus niveles de azúcar (glucosa) en la sangre se encuentran elevados; la glucosa la obtiene el cuerpo a través de los alimentos que se consumen a diario.

“La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre”, indica la entidad.

Y, en cuanto al colesterol, esta es una sustancia que se encuentra en la sangre y que el cuerpo la necesita con el objetivo de formar células sanas, pero los expertos advierten los riesgos que se corre al tener altos niveles de colesterol, pues puede aparecer una enfermedad cardíaca.

Cuando hay colesterol alto, es posible que se formen depósitos grasos en los vasos sanguíneos. Con el paso del tiempo, estos depósitos crecen y es más difícil que fluya suficiente sangre a través de las arterias.

Según los aspectos mencionados, el portal Tua Saúde señala que la jabuticaba, una fruta rica en vitamina C, quercetina y tanino, sustancias antioxidantes, ayuda a perder peso, controlar la diabetes y reducir los niveles malos de colesterol en la sangre.

La fruta que es fuente de vitamina C

El limón es uno de los alimentos más comunes en la despensa del hogar. Sirve para preparar y sazonar diferentes platos y comidas.

“El limón es un fruto cítrico, que además de ser rico en vitamina C, es un excelente antioxidante, posee fibras solubles que ayudan a disminuir el apetito y regular el intestino, siendo utilizado para sazonar pescados, mariscos y pollo. Además, la cáscara de limón y sus hojas contienen aceites esenciales que proporcionan su olor característico y pueden utilizarse para hacer té”, detalla el portal Tua Saúde.

Además de ser una fuente de vitamina C, el limón tiene múltiples beneficios para el cuerpo humano. Mejor con Salud los menciona:

Mejora la calidad de la piel: la vitamina C ayuda a disminuir las arrugas de la piel causadas por la exposición solar.

Ayuda a bajar de peso: al igual que otros frutos cítricos, los componentes de este alimento pueden ayudar a regular el metabolismo de las grasas. Sumado esto a un plan de alimentación y de entrenamiento, se obtendrán buenos resultados al momento de bajar de peso.

Mejora la digestión: el consumo de un poco de jugo de limón puede ayudar a aliviar la digestión.

Agua de limón

El agua de limón es una bebida empleada frecuentemente para complementar el proceso de pérdida de peso. De acuerdo con la base de datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el agua de limón, preparada con un limón de 48 gramos, tiene los siguientes nutrientes:

10.6 calorías.