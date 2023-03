La fruta que ayuda a reducir el riesgo de padecer diabetes y Alzheimer

Para nadie es un secreto que el consumo de frutas es uno de los aspectos más importantes para todo ser humano. Los diferentes tipos de estos alimentos le ofrecen al organismo múltiples nutrientes, los cuales son aprovechados por todos los órganos.

Es tanta la relevancia de la ingesta de frutas que hay una de ellas que ayuda a reducir el riesgo de padecer diabetes y Alzheimer. Antes de conocerla, es oportuno comprender las enfermedades mencionadas.

Por un lado, la diabetes se presenta cuando los niveles de glucosa en la sangre, o azúcar en la sangre, son muy altos. Esta enfermedad tiene varios tipos y, por lo tanto, diferentes afecciones y tratamientos. Además, según el medio especializado, CCM Salud, más de 150 millones de personas en el mundo la padecen.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) define la diabetes como “una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce”.

Todos los diabéticos tipo 1 necesitan insulina para sobrevivir, y generalmente su acceso está asegurado - Foto: Getty Images / Maskot

Por su parte, el Alzheimer es la forma más común de demencia entre las personas mayores, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

De hecho, el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, que hace parte de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, explicó que la enfermedad de Alzheimer es un trastorno cerebral que destruye lentamente la memoria y la capacidad de pensar y, con el tiempo, la habilidad de llevar a cabo las tareas más sencillas.

Ahora bien, como se resaltó, hay una fruta que ayuda a prevenir la diabetes y el Alzheimer, y esta es la manzana. “Los polifenoles presentes en la manzana, tienen acción antioxidante que protegen las células beta del páncreas del daño oxidativo, las cuales se encargan de la producción de la insulina, una hormona que mantiene el equilibrio de la glucosa en sangre, siendo importante para prevenir y tratar la diabetes”, indica el portal Tua Saúde.

Y agrega que “la manzana contiene flavonoides, como la quercetina, que tienen acción antioxidante y antiinflamatoria, los cuales protegen las células del sistema nervioso central contra los radicales libres y evitan la inflamación del cerebro, mejorando la memoria y previniendo enfermedades, como la demencia y el Alzheimer”.

Otros beneficios de la manzana

Las semillas de la papaya y la manzana. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La manzana, sea verde o roja, comúnmente no es reconocida como una de las frutas que posee vitamina C, pero esta termina siendo de las que más se destaca en su contenido, tanto así, que una sola manzana puede cubrir el 30 % de las necesidades diarias de vitamina C, según los expertos.

Además, aseguran que esta fruta también aporta al cuerpo vitamina A, B1, B2, B5, B6 y E.

En relación con los minerales que aporta la manzana, se encuentra el potasio y fósforo y el boro, siendo una de las frutas más ricas en boro que facilita la asimilación del calcio y el magnesio en el organismo.

Entre los muchos beneficios que aporta esa fruta que combina perfecto en cualquier preparación, en el portal del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación de Estado de Coahuila, enumeran algunos.

Por lo tanto, en el citado portal enumeraron puntualmente 11 razones para comer una manzana al día. Estos son los siguientes:

Favorece la pérdida de peso.

Previene enfermedades cardíacas.

Aporta fibra para el colon.

Limpia dientes de manera natural.

Ayuda a conciliar el sueño.

Aporta fitoquímicos para las vías respiratorias.

Los dientes de una mujer y una manzana - Foto: Getty Images