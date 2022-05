La fruta que es fuente de vitamina C y ayuda a perder peso naturalmente

El limón es uno de los alimentos más comunes en la despensa del hogar. Sirve para preparar y sazonar diferentes platos y comidas.

“El limón es un fruto cítrico, que además de ser rico en vitamina C, es un excelente antioxidante, posee fibras solubles que ayudan a disminuir el apetito y regular el intestino, siendo utilizado para sazonar pescados, mariscos y pollo. Además, la cáscara de limón y sus hojas contienen aceites esenciales que proporcionan su olor característico y pueden utilizarse para hacer té”, detalla el portal especializado en salud Tua Saúde.

Además de ser una fuente de vitamina C, el limón tiene múltiples beneficios para el cuerpo humano. Mejor con Salud los menciona:

Mejora la calidad de la piel: la vitamina C ayuda a disminuir las arrugas de la piel causadas por la exposición solar.

Ayuda a bajar de peso: al igual que otros frutos cítricos, los componentes de este alimento pueden ayudar a regular el metabolismo de las grasas. Sumado esto a un plan de alimentación y de entrenamiento, se obtendrán buenos resultados al momento de bajar de peso.

Mejora la digestión: el consumo de un poco de jugo de limón puede ayudar a aliviar la digestión.

Agua de limón

El agua de limón es una bebida empleada frecuentemente para complementar el proceso de pérdida de peso. De acuerdo con la base de datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el agua de limón, preparada con un limón de 48 gramos, tiene los siguientes nutrientes:

10.6 calorías

18.6 miligramos (mg) de vitamina C, o 21% del valor diario

9.6 microgramos (mcg) de folato, o 2% del valor diario

49.4 mg de potasio, o 1% del valor diario

0.01 mg de vitamina B-1, o 1% del valor diario

0.01 mg de vitamina B-2, o 1% del valor diario

0.06 mg de vitamina B-5, o 1% del valor diario

¿Cómo prepararla?

Ingredientes

Un vaso de agua.

Zumo de limón.

Preparación

Diluir en medio litro de agua el zumo de limón. Se recomienda preparar esta bebida con agua tibia.

Se puede consumir a diario, para mejorar los resultados. Se debe tener en cuenta que debe ingerirse en ayunas.

Añadir una rodada de limón a una botella de agua es una buena opción también. La cáscara del limón es una fuente de fibra, que ayuda a evitar que el cuerpo absorba el azúcar de forma acelerada y disminuye los antojos.

El limón y el cuidado de la piel

Antes de aplicar cualquier tipo de producto en la piel, especialmente en el rostro, es importante consultar a un dermatólogo para recibir la asesoría profesional adecuada, especialmente si se tiene alguna afección cutánea como acné, psoriasis, sarpullido, puntos negros, etc.

Mejor con Salud explica cómo aprovechar las propiedades antioxidantes del limón para cuidar la piel, a través de una mascarilla facial, que se puede preparar fácilmente en casa. No obstante, el sitio web aclara que “Por su contenido de vitamina C, un nutriente clave para la producción de colágeno, se cree que el limón puede disminuir de forma notoria las cicatrices y estrías. Sin embargo, no existen evidencias científicas que lo avalen”.

Ingredientes

1 limón

Coco orgánico (45 g)

Procedimiento