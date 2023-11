La fruta que favorece la salud cardiovascular y reduce la presión arterial

De acuerdo con el estudio A review on medicinal properties of Carica papaya Linn, publicado en Asian Pacific Journal of Tropical Disease, los beneficios que le ofrece esta fruta al organismo se sustentan en su alto contenido de vitamina A, B y C, enzimas proteolíticas como la papaína y la quimopapaína que tienen propiedades antivirales, antifúngicas y antibacterianas.