La grave enfermedad en los ojos que podría causar la diabetes

Las enfermedades oculares generalmente no evidencian síntomas, por lo que es importante estar alerta para detectar posibles afecciones.

A pesar de que con el paso del tiempo, órganos como la vista pueden verse deteriorados naturalmente, existen algunas patologías que pueden acelerar estos daños y empeorarlos mucho antes de que la edad lo haga.

Por esto, es indispensable realizarse exámenes médicos regularmente, ya sea que exista o no una molestia, para poder descartar con el mayor tiempo posible las afecciones que pueden causar una visión borrosa o distorsionada, e incluso el estrabismo.

El estrabismo es un trastorno en el cual los dos ojos no se alinean en la misma dirección. Por lo tanto, no miran al mismo objeto al tiempo. La forma más común de estrabismo se conoce como “ojos bizcos”, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Además, explicó que seis músculos diferentes rodean cada ojo y trabajan “como un equipo”, lo que permite que ambos ojos se enfoquen en el mismo objeto, pero cuando alguien tiene estrabismo, estos músculos no trabajan juntos. En consecuencia, un ojo mira a un objeto, mientras el otro ojo voltea en una dirección diferente y mira a otro.

Específicamente sobre la salud de los ojos, los expertos afirman que hay algunas enfermedades que atacan a este órgano y no suelen presentar síntomas mayores, por lo que las personas no consultan al asumir que estos cambios se deben al paso del tiempo y no a una patología que necesita tratamiento.

De acuerdo con la Academia Americana de Oftalmología, la detección temprana y el tratamiento de los problemas de los ojos son la mejor manera de mantener una visión sana a lo largo de la vida. La entidad enfatiza en que existen muchos casos en los que la visión borrosa o la ceguera pueden prevenirse con el diagnóstico y tratamiento correcto.

Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, explica que el estrabismo que aparece en los adultos puede ser causado por:

Botulismo

Diabetes (causa una afección conocida como estrabismo paralítico adquirido)

Enfermedad de Graves

Síndrome de Guillain-Barré

Lesión en el ojo

Intoxicación por mariscos

Accidente cerebrovascular

Lesión cerebral traumática

Pérdida de la visión por cualquier enfermedad o lesión ocular

El medio citado anteriormente, también señala que se debe acudir a un centro médico por urgencias en caso de que se presenten los siguientes síntomas:

Ceguera parcial o total en uno o ambos ojos, incluso si solamente es temporal.

Cuando se tiene visión doble, incluso si es temporal.

Tener la sensación de que una cortina pasa sobre los ojos, ya sea desde los lados o desde abajo.

Otro factor puede ser cuando se presentan súbitamente puntos ciegos o zonas de visión distorsionada.

Visión borrosa repentina con dolor ocular.

Enrojecimiento en un ojo, dolor y visión borrosa.

Estas son las enfermedades más frecuentes que causa el uso de lentes de contacto

Los lentes de contacto son discos delgados y transparentes de plástico que se usan en el ojo para mejorar la visión, según indicó la Academia Americana de Oftalmología en su portal web.

Además, los lentes de contacto flotan sobre la película lagrimal que cubre la córnea y “corrigen los problemas de visión causados por errores refractivos. Un error refractivo sucede cuando el ojo no refracta (dobla o enfoca) la luz apropiadamente dentro del ojo, produciendo una imagen borrosa”.

Por otra parte, Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, indicó que hay diferentes tipos de lentes de contacto:

Lentes de contacto blandos. Están hechos de un plástico flexible que permite el paso de oxígeno a la córnea. El usuario se acostumbra a usarlos a los varios días. A la mayoría de quienes usan lentes de contacto blandos se les prescriben con algún tipo de cronograma de reemplazo frecuente. Un ejemplo de esto es un cronograma que indique que los lentes de contacto deben reemplazarse por unos nuevos a las dos semanas de uso.

Lentes de contacto rígidos permeables al gas (RPG). Estos productos son durables y resistentes a la acumulación de depósitos, y por lo general permiten una visión clara y nítida. Duran más que los lentes de contactos blandos, y también son más fáciles de manejar y menos propensos a romperse.

Tipos específicos:

Lentes de contacto de uso prolongado. Son buenos para dormir con ellos puestos o para su uso continuo desde una hasta seis noches, o hasta 30 días.

Lentes de contacto desechables (o con un “cronograma de reemplazo”). Según la definición de la FDA, “desechable” significa usado una sola vez y desechado. Con un verdadero cronograma de uso diario desechable, se usa un nuevo par de lentes de contacto cada día.

Lentes de contacto diseñados para “orto-k”. La ortoqueratología (u orto-k) es un procedimiento de ajuste que utiliza lentes de contacto RPG especialmente diseñados para modificar la curvatura de la córnea a fin de mejorar temporalmente la capacidad del ojo para enfocar.

Lentes de contacto cosméticos (también llamados “decorativos”, “de disfraz”, “de colores,” “de novelería” o “sin aumento”). Este tipo de lentes no corrige la vista y su único propósito es cambiar la apariencia de los ojos.

No obstante, su uso puede generar infecciones y por ello Len’s Lab Express reveló que las más comunes son:

Queratitis: es una inflamación de la córnea.

Úlceras de córnea: suelen ser causadas muy comúnmente por una infección con bacterias, virus, hongos o un parásito.

Conjuntivitis papilar: es cuando el interior del párpado se pone rojo, se hincha y se irrita.