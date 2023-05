La hierba dirurética, depurativa y antiséptica que ayuda a limpiar las arterias y a bajar el colesterol

Limpiar las arterias es una expresión popular que suele aplicarse cuando se quiere hacer referencia al hecho de reducir el nivel de colesterol y triglicéridos del organismo.

Para realizar este proceso de manera natura es importante llevar una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, cereales integrales y pescado, y reducir el consumo de alimentos procesados, grasas saturadas y azúcares refinados. Además, es fundamental realizar actividad física de forma regular y controlar el estrés.

En algunos casos, puede ser necesario recurrir a medicamentos para reducir los niveles de colesterol y triglicéridos, siempre bajo prescripción médica y siguiendo las indicaciones del profesional de la salud.

A continuación se mencionan algunos ingredientes naturales capaces de depurar el organismo y reducir los niveles de colesterol:

Jengibre para reducir el colesterol

Son muchos los estudios que explican lo útil que resulta el rizoma del jengibre para ayudar a reducir los niveles de colesterol de nuestras arterias. El origen de sus beneficios se halla en el alto nivel de antioxidantes fenólicos que contienen sus raíces.

De acuerdo con el portal mejorconsalud.com, “el jengibre contiene antioxidantes como el BHA y el BHT. Estos resultan efectivos para tratar la peroxidación lipídica que se forma en las arterias”.

Además de los beneficios para la salud cardiovascular, el jengibre también tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas, lo que lo convierte en un remedio natural para aliviar dolores musculares y articulares. También puede ayudar a aliviar náuseas, vómitos y mareos.

Es importante tener en cuenta que el consumo excesivo de jengibre puede tener efectos secundarios, como irritación gástrica o interacciones con ciertos medicamentos, por lo que es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de comenzar a tomarlo regularmente.

Limón

Elevar en la dieta el consumo de vitamina C es un modo eficaz de prevenir y tratar el colesterol así como los triglicéridos.

El jugo de limón natural no solo nos aporta vitamina C. Además, su gran aporte en fibra es muy adecuado para combatir la placa nociva adherida a las arterias.

Además del jugo de limón, existen otras fuentes de vitamina C que pueden ayudar a reducir el colesterol y los triglicéridos en la sangre. Algunos ejemplos son las frutas cítricas como naranjas, pomelos y kiwis, así como las verduras de hojas verdes como el brócoli y la espinaca.

Se debe destacar que la vitamina C no solo tiene efectos beneficiosos sobre el colesterol y los triglicéridos, sino que también es esencial para el correcto funcionamiento del sistema inmunológico, la piel y otros procesos importantes del cuerpo. Por lo tanto, es recomendable incluir alimentos ricos en vitamina C en la dieta diaria.

¿Cómo preparar un remedio para limpiar las arterias?

Ingredientes

1 taza de jugo de limón (250 ml)

1 ajo

1 cucharadita de jengibre fresco (2 g)

1 cucharadita de miel (7,5 g)

Preparación

Es necesario conseguir ajos, limones y jengibre de origen orgánico. De este modo, la persona podrá asegurarse de obtener el máximo aporte de vitaminas y minerales.

Lo primero que debe hacer es obtener una taza de jugo de limón.

Después de esto, debe incorporar en una batidora el diente de ajo, el jengibre fresco y la cucharada de miel junto a la taza de limón.

Procesar hasta conseguir que todos los ingredientes queden bien homogéneos. En especial, el ajo y el jengibre deben estar bien picados.

Conviene subrayar, que aunque los remedios naturales como el jugo de limón y el jengibre pueden ser útiles para reducir el colesterol y los triglicéridos, no deben sustituir el tratamiento médico prescrito por un profesional de la salud. Es recomendable consultar con un médico antes de comenzar cualquier tratamiento o cambio en la dieta.