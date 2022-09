La hierba para regular el azúcar y tratar la diabetes de manera natural

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente, lo que provoca que los niveles de glucosa en la sangre, o azúcar en la sangre, sean muy altos, según explica la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La institución explica que lo grave es que, si no se controla, la presencia de la diabetes en el cuerpo puede llegar a causar graves efectos, como ceguera, disfunción renal, enfermedad cardíaca y otras complicaciones graves.

Datos presentados por el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK, por sus siglas en inglés) muestran que dicha enfermedad afecta a una de cada cuatro personas mayores de 65 años de edad en Estados Unidos.

Para contrarrestar los síntomas de la diabetes es importante llevar una dieta balanceada en la que se consuman frutas y verduras recomendadas por un especialista y un estilo de vida alejado del sedentarismo.

Así mismo, es posible preguntar a un especialista por los remedios naturales que pueden ayudar a mantener los niveles de azúcar en la sangre controlados y por lo tanto, contribuyen a tratar la diabetes. Entre estos, se encuentra el consumo de algunas plantas medicinales.

Con respecto a lo anterior, el portal especializado Mejor con Salud listó una serie de hierbas que, gracias a sus compuestos, pueden ayudar con este objetivo, bajo indicaciones médicas:

1. Jengibre: esta raíz ayuda a reducir el azúcar en la sangre, por lo que según el portal experto en salud Soy Vida, es excelente para los pacientes que sufren de diabetes tipo 2. No obstante, los expertos señalan que si los afectados toman medicamentos y se inyectan insulina, su consumo puede llegar a ser contraproducente.

2. Aloe vera: de acuerdo con el estudio, Beneficial effects of Aloe vera in treatment of diabetes: Comparative in vivo and in vitro studies, el aloe vera es un buen tratamiento para la enfermedad por su potencial antidiabético y antioxidante.

3. Cúrcuma: destaca por ser un poderoso antiinflamatorio y antioxidante, según el portal Mejor con Salud. Un estudio realizado por la Universidad de Columbia resalta sus beneficios en pacientes con obesidad a causa de la diabetes.

4. Canela: los métodos científicos que se han utilizado con la canela han dado resultados efectivos con pacientes que sufren de la enfermedad tipo 2, sin embargo, antes de consumir canela es necesario averiguar con el médico que lleva el tratamiento acerca de si puede implementar en el consumo diario u ocasional.

Además del consumo de estas plantas, es necesario tener actividad física frecuente, por lo que el portal especializado Salud180 listó una serie de ejercicios que pueden considerarse aptos para quienes poseen esta diabetes:

Ejercicios combinados: si al ejercicio regular se le agregan algunas rutinas con pesas, es posible que obtengan mejores resultados en cuanto a salud. Además, si al ejercicio regular se le agregan algunas rutinas con pesas, es posible que obtengan mejores resultados en cuanto a salud. Además, para ver los niveles de glucosa reducidos, hay que hacerlo durante 30 minutos al día o más.

Saltar a la cuerda: para reducir la dependencia de la insulina se debe hacer mucho cardio, Sin embargo, si no se desea un circuito largo, es posible saltar lazo de de dos a cinco minutos de forma vigorosa.