La importancia de consumir frutas y verduras a diario

La guerra en Ucrania, el impacto en los costos energéticos y la inflación ha dejado este año una cesta de la compra con precios récord. En el último año, el consumidor ha percibido una subida generalizada de precios, incluso en frutas y verduras, que llegado a ser la más elevada en casi 30 años. De hecho, en algunos casos, el precio de los alimentos en el supermercado ha multiplicado por cinco el precio de origen.

Pese a esto, conviene recalcar que tanto las frutas como las verduras son muy valoradas entre los consumidores porque son esenciales para cubrir los requerimientos nutricionales, cuidar el organismo y mantener unos hábitos de vida saludables.

Desde los sectores de la salud y la nutrición se recomienda aumentar el consumo de frutas y hortalizas. Es importante destacar que variables como la salud hacen que los consumidores sigan eligiendo frutas y verduras a la hora de llenar el carro de mercado.

El 31 % de los consumidores compran más frutas que antes del covid y el 29 % de los mismos más hortalizas, según un estudio elaborado por AECOC Shopperview, realizado después de la pandemia entre 1.004 consumidores de frutas y verduras. Y es que el cuidado del cuerpo a través de la nutrición toma peso.

En la compra de estos alimentos influyen otros aspectos además del precio, como que sean de temporada (el 65 % de los consumidores) o que tenga buen aspecto (el 59 %) y que se sepa su origen (el 44 %). Pero también cobran fuerza otros valores que tienen que ver con la calidad y la protección al entorno. Por ejemplo, el 63 % de los consumidores encuestados valoran más la calidad de estos alimentos que antes de la pandemia y el 48 % prefiere encontrar más productos de proximidad y de producción local.

Las frutas y verduras se deben comer a diario. - Foto: Getty Images

Cinco porciones de fruta al día

El programa de promoción cofinanciado por la Unión Europea, “CuTE Healthy - Cultivating a Healthy Europe with Fruit and Vegetables from Europe” tiene como fin concienciar al consumidor de la importancia de tomar frutas y hortalizas diariamente, en un contexto de buenas prácticas alimentarias, y generar un movimiento social y de consumo de al menos cinco raciones al día.

Cabe mencionar que la Organización Mundial de la Salud (oms) alerta que solo un 14,3 % de los consumidores toman cinco o más piezas al día de frutas y hortalizas y recalcan de que un bajo consumo de estos alimentos aumente el riesgo de enfermedades.

La campaña pretende lanzar pequeños consejos para lograr incorporar estos alimentos en las rutinas diarias, es decir, ir sumando “pequeños gestos como incluir una naranja en el desayuno, guardar una manzana en la maleta o el bolso para ingerirla en los tiempos de descanso, cambiar snacks por algo tan saludable como una mandarina o pedir un smoothie de fresas o arándanos en la cafetería”, recomendó la vicepresidenta de EUCOFEL y presidenta del Comité de Gestión de Cítricos, Inma Sanfeliu.

Las frutas contribuyen a una dieta equilibrada. - Foto: Getty Images / Magone

Para poder sacarle el máximo provecho a la ingesta de frutas, la idea es consumirlas siempre en su estado natural y no en jugo; los jugos también ponen es riesgo a un paciente de padecer enfermedades como la diabetes y más cuando se le añade azúcar orgánica.

Las frutas deben ser consumidas a diario. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Cuando una fruta se licúa o procesa se le quita toda su fibra dejando únicamente el azúcar (fructosa) de la misma que pese a que es natural en grandes proporciones puede traer consecuencias para la salud. Lo mejor es consumir las frutas enteras, con cáscara y bien lavadas; la idea es variarlas para poder adquirir las propiedades de la mayoría.

*Con información de Europa Press.