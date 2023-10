La legumbre que ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre

Ante el gran número de enfermedades que puede padecer el ser humano, son muchas las personas que acuden a los medicamentos y tratamientos recomendados por los profesionales de la salud.

Sin embargo, también hay quienes acuden a remedios caseros o a la alimentación que incluya una dieta equilibrada y balanceada para darle al cuerpo los nutrientes y beneficios que tienen los diferentes ingredientes.

Receta casera para preparar lentejas guisadas. | Foto: Getty Images

Una de las enfermedades más delicadas que puede padecer una persona es la diabetes, la cual es “una enfermedad que se presenta cuando el nivel de glucosa o azúcar en sangre, es demasiado alto”, según National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

Así mismo, se aclara que “la glucosa en la sangre es la principal fuente de energía y la insulina, que es una hormona que se produce en el páncreas, ayuda a que la glucosa de los alimentos ingrese en las células para usarse como energía”.

¿Cuáles son los mejores alimentos para controlar la diabetes?

De acuerdo con Samara Palma Milla, miembro del Área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), “las legumbres son las semillas secas, maduras y limpias procedentes de la familia de las plantas leguminosas. Se suelen consumir así, pero también sin estar maduras y verdes o como vainas con su semilla en el interior”.

Los altos niveles de azúcar pueden llegar a ser perjudiciales para la salud de las personas, tanto que pueden causar problemas en los ojos, en los riñones, en el corazón y en el cerebro.

Los garbanzos son fuente de proteínas como el calcio, potasio, hierro, fósforo, magnesio, folatos, niacina, vitamina B6 y vitamina E. | Foto: Getty Images

Si bien existen muchos tratamientos para esta enfermedad, muchas personas han visto que las legumbres son muy beneficiosas para esta condición. De acuerdo con el estudio PREDIMED (Prevención con Dieta Mediterránea), que realizó un seguimiento por cuatro años a 3349 personas con riesgo cardiovascular.

De este estudio se obtuvo que el consumo de legumbres, especialmente de las lentejas, protege al cuerpo de padecer esta enfermedad, pues el consumo de 30 gramos de legumbres al día, reduce el riesgo en un 35%.

¿Qué alimentos hacen parte de la dieta mediterránea?

Frutos secos.

Carne blanca.

Aceite de oliva.

Pescado azul.

Cereales integrales.

Verduras y frutas frescas.

Las lentejas están compuestas de zinc y de fósforo también. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Las legumbres son poderosas, pues son alimentos muy ricos en proteínas vegetales, fibra, minerales (hierro, magnesio y potasio), vitaminas (específicamente del grupo B). Aunque lo más importante que vale la pena rescatar y resaltar es que tienen un bajo índice glucémico, por lo que resulta un alimento muy potente para prevenir esta enfermedad.

Referencias científicas

¿Qué es la diabetes? - National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.