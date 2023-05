La lista de verduras que se deben comer de noche para bajar de peso

Para bajar de peso es necesario cambiar los alimentos que se han venido consumiendo a lo largo de la vida, ya que la principal causa de este padecimiento es la ingesta desmedida de cierto tipo de productos, sobre todo los ultraprocesados, cargados de grasas saturadas y azúcares.

Para que este objetivo se mantenga con el tiempo el ejercicio debe ir de la mano de la alimentación. Además, es pertinente contar con el apoyo de profesionales en el tema para determinar si hay una enfermedad que pueda estar generando la subida de peso, a su vez este diseñara un plan alimenticio óptimo para cada paciente.

No se recomienda seguir dietas que se encuentran en internet, ya que las condiciones físicas de cada paciente son diferentes y la dieta se debe ajustar de manera individual a cada condición. Además, la mayoría de estas alternativas carece de ciertos nutrientes esenciales que si no son consumidas por medio de la alimentación le pueden traer complicaciones al paciente.

Algunos especialistas mencionan que el momento en donde más se comete errores en medio de un proceso para bajar de peso es a la hora de escoger la cena; en ese momento varios escogen opciones poco saludables porque les da pereza llegar a cocinar a la casa y suelen comer algún tipo de comida rápida o chatarra o algún snack empaquetado poco saludable.

En dado caso de que no se opte por esta alternativa, las personas también suelen preparar algo rápido y ligero con lo primero que encuentran dentro de la nevera. Aquí es clave recordar que en el momento de hacer mercado se debe evitar a toda costa comprar alimentos nocivos tales como embutidos, papas y productos empaquetados y optar por comprar productos sanos, con eso a la hora de buscar dentro de la casa, lo que se vaya a consumir siempre sea sano.

Una alimentación sana y equilibrada es indispensable para tener el peso corporal adecuado y mantener los niveles de azúcar adecuados en la sangre. - Foto: Getty Images

Para que esta pueda ser ingerida de manera óptima y no genere complicaciones a la hora de conciliar el sueño, la cena debe ser ingerida dos horas antes de ir a dormir. No comer jamás será una opción, ya que no se podrá descansar bien y de seguro el cuerpo presentaría hambre antes de tiempo generando que el paciente se levante a media noche y quizá pueda abusar de lo que consume.

La nutricionista Cynthia Sass recomienda que cuando se tenga la tentación de comer por fuera o pedir a domicilio se opte por escoger alternativas como “una doble porción de verduras al vapor con calamares al vapor y un poco de arroz integral”. La idea es no añadir ningún tipo de salsa.

Otra opción bien sea para preparar en casa o para comer en un restaurante es un pollo asado en casa o a la parrilla, acompañado de ensalada; también se puede optar por una pasta con una buena porción de proteína y verduras.

Hay zonas del cuerpo de las mujeres que engordan más rápido, en comparación con los hombres. Getty Images. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Voz Pópuli en su sección de salud y bienestar brinda algunos consejos que se pueden tener en cuenta para preparar en casa una cena saludable. La idea es que siempre haya una proteína presente, en lo posible que sea magra, es decir, baja en grasa.

“Una cena perfecta sería una pieza de carne magra (pescado, pollo), hecho a la plancha o al horno, acompañado de una buena ración de verduras. Las que más sacian, e ideales para esta época del año, son la lechuga, las coles de bruselas, la coliflor y las judías verdes”.

Las verduras se pueden cocinar en agua con una pizca de sal o se puede sofreír en una paila con un chorro de aceite de oliva extra virgen y un poco de ajo en polvo para darle sabor.