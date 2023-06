La mejor fruta para consumir justo antes de dormir

La alimentación es fundamental para que el cuerpo humano funcione en óptimas condiciones e incluso lo provee de algunos elementos que se pierden con las actividades diarias, por eso es importante saber qué alimentos consumir en momentos específicos del día para tener no solo una vida saludable, sino todos los órganos en condiciones adecuadas para poder cumplir con todo lo que el ritmo de vida actual exige.

Particularmente en la noche es importante proveer al organismo de ayudas para ayudar a mantener su vitalidad, por eso el banano, o lo que se conoce fuera de Colombia como plátano, pues este ayuda a que el cuerpo logre conciliar el sueño y así el cerebro pueda realizar las últimas funciones de su apretada agenda mientras la persona logra descansar, siendo uno de los momentos más importantes para dicho órgano.

El banano es de las frutas tropicales más consumidas en el mundo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El banano contiene elementos importantes que benefician el trabajo nocturno del cerebro, como vitamina B6, calcio, antioxidantes y fibra. Además, es “rico en potasio, contiene cantidades muy buenas de magnesio y la combinación entre esos dos componentes contribuyen a la relajación muscular durante la noche”, tal como lo reseña el portal Su Médico.

Ahora, hay una forma de exaltar los beneficios del banano y es combinándolo con otro alimento muy apetecido por la mayoría del planeta. Se trata de la mantequilla con cacahuate, cuyos aminoácidos esenciales se convierten en triptófano y este estimula la producción de la melatonina, encargada de que la persona tenga un descanso más profundo a la hora de dormir. Cabe destacar que la mantequilla se debe ingerir en cantidades pequeñas.

Ahora, el plátano no solo ayuda al cerebro en los horarios nocturnos o que la persona elige para descansar, también le trae beneficios a otros órganos como el intestino, llamado el “segundo cerebro”, pero esta vez no trabaja en conjunto con sus terminales nerviosas, sino que le ayuda con su función de extraer nutrientes y desechar lo que no se necesita.

El banano colabora con las funciones del cerebro en la noche. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Esto se logra gracias a la abundante cantidad de fibra que contiene el banano en su versión más madura, ayudándole al tránsito intestinal a que se dé de una forma saludable aliviando el estreñimiento. Por otro lado, cuando se ingiere el plátano en su versión “verde, sirve para tratar la diarrea, debido a que ayuda a disminuir la frecuencia de las evacuaciones por aumentar la absorción de agua y de electrolitos a nivel intestinal, previniendo complicaciones como la deshidratación”.

Ahora, el plátano verde también regala una sensación de saciedad mucho más fuerte que otros alimentos, por eso también ayuda a la disminución del peso, pues la persona que lo consume sentirá menos ganas de comer y así podrá disminuir su ingesta de alimentos mal preparados que generan grasa localizada en algunas partes del cuerpo.

También hay que hacer la salvedad que el plátano se debe consumir en sus promociones recomendadas y cocinado de una forma saludable, pues de nada sirve ingerirlo con frituras añadidas con en exceso de porción.

El magnesio y el potasio del banano también favorecen al sistema cardiovascular del cuerpo. Estos minerales contribuyen a “la relajación de los vasos sanguíneos, facilitan la circulación de la sangre, el plátano ayuda a prevenir y reducir la presión arterial. Además, el potasio es capaz de favorecer la eliminación del exceso de sodio circulante en la sangre a través de la orina”, tal como reseña el portal.

El potasio ayuda a prevenir enfermedades cardíacas y cerebrovasculares. - Foto: Getty Images

Otra de las bondades del plátano o el banano es que es un alimento versátil para todo tipo de comidas, pues el banano funciona muy bien en los desayunos e incluso como suplemento para acompañar la actividad física. Por otro lado, el plátano en sus dos versiones puede acompañar diferentes proteínas tanto en el almuerzo como en la cena.