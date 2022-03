La peor hora para comer si se desea bajar de peso

Se recomienda no cenar justo antes de ir a dormir porque durante el reposo el cuerpo asimila con mucha más lentitud lo que come.

La nueva realidad que trajo la pandemia del coronavirus llevó a muchas personas a reprogramar sus horarios de comida. El trabajo remoto, el cuidado de los niños en casa y los entrenamientos sin constancia lograron generar malos hábitos en cuanto a la alimentación, lo cual, en algunos casos, llevó a un aumento significativo de peso.

Por lo general, las personas creen que si no comen, no engordan, y esto no es del todo cierto. Un estudio elaborado por el Instituto Salk para los Estudios Biológicos de San Diego, en Estados Unidos, ha descubierto que lo más recomendable para no aumentar de peso es realizar todas las comidas del día en una franja de 12 horas.

Esto quiere decir que si el desayuno es a las 8:00 a. m. se debería cenar a las 8:00 p. m. El problema es que este tipo de horarios no son demasiado compatibles con la cultura mediterránea y la adaptación puede ser un tanto complicada, sobre todo después de la pandemia y si las personas tienden a comer con otras, según explica el magazín Clara España en su sección de salud y belleza.

Aquí algunas sugerencias compartidas por el portal especializado en salud y bienestar, Viviendo La Salud, que se basan en investigaciones científicas para controlar el peso considerando las horas para comer:

Horario de comidas

Uno de los factores que se ha encontrado muy relevante en el aumento o la pérdida de peso es el horario en el que se prepara cada comida.

Por ejemplo, suele recomendarse no cenar justo antes de ir a dormir porque durante el reposo el cuerpo asimila con mucha más lentitud lo que come.

No atrasar primera hora de comer

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Murcia, Harvard y la Universidad Tuft, aseguran que retrasar la primer comida del día puede contribuir al aumento de peso .

Han concluido que tomar el primer alimento después de las 15:00 horas es un hábito que no ayuda a perder peso, sino que lo aumenta significativamente, así como cenar más tarde de las 22:00 horas, estos se debe a la secreción de hormonas del organismo.

Horario recomendado:

Uno de los horarios recomendados para tomar las comidas es empezar entre las 7:30 a. m. y las 8:00 a. m. con un vaso de agua y un desayuno equilibrado.

Después, se puede tomar una colación (media mañana), de preferencia una fruta, entre las 9:00 a. m. y las 10:00 a. m., y otra al medio día.

Se recomienda una comida más fuerte entre las 2:00 p. m. y las 3:00 p. m. y otra colación entre las 4:00 p. m. y las 5:00 p. m.

Finalmente, tomar la cena sobre las 8:00 p. m. Cabe resaltar que es importante también consumir agua constantemente, realizar ejercicio y evitar una vida sedentaria, así como considerar actividades durante el día para no saltar comidas.

Hacer todas las comidas del día en el transcurso de 12 horas

Estudios realizados con ratones en el Instituto Salk en San Diego han sugerido que comer a todas horas, sin restricción y sin orden, es un hábito precursor de obesidad y de síntomas de diabetes mellitus.

Además. estos estudios sugieren que modificar hábitos relacionados con las horas de comer es un remedio eficaz no solo para prevenir sino también para revertir la obesidad.

El investigador a cargo recomienda que lo más adecuado es comer en una franja horaria aproximada de 12 horas desde que comienza el día; por ejemplo, tomar el desayuno a las 8:00 a. m. y el último alimento a las 8:00 p. m.

Evitar atracones, sobre todo nocturnos

Otra investigación hecha por la facultad de medicina de la Universidad Johns Hopkins y realizada tanto con personas diagnosticadas con trastornos de la alimentación como personas con obesidad, pero sin diagnóstico, sugiere que los atracones, tanto nocturnos como sean a la hora que sean, son un desencadenante importante del sobrepeso.

Las personas que habían participado en el experimento por la tarde reportaron sentir más hambre que las que participaron por la mañana. Igualmente, los participantes que consumieron una comida líquida por la tarde reportaron una reducción de péptido-Y, una hormona relacionada con el hambre.

Las personas que tenían un diagnóstico de trastorno de la alimentación presentaron niveles altos de grelina por la noche.

La investigación sugiere que los atracones nocturnos están relacionados con estrés y también con la secreción de hormonas que se liberan cuando se siente hambre, especialmente de ghrelina.

Esto quiere decir, que un factor importante en la secreción de estas hormonas es el nivel de estrés. Por esta razón, controlar las tensiones nerviosas y evitar atracones, tiene consecuencias importantes.

Recomendación: se debe consultar con un nutricionista o médico tratante antes de empezar cualquier horario de comidas, ya que cada organismo es distinto. Además, la actividad de cada metabolismo se relaciona con las actividades que lleva a cabo justo después de ingerir alimentos.