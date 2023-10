La planta con propiedades rejuvenecedoras que ayuda a mejorar la visión borrosa

Según el portal All About Vision las principales causas de la visión borrosa son los errores de refracción, como es el caso de la miopía, hipermetropía y astigmatismo o la presbicia. No obstante, es un tema al que se le debe prestar atención, pues la visión borrosa también puede ser una señal de problemas más serios, incluyendo una enfermedad ocular o trastornos neurológicos. La visión borrosa puede afectar a ambos ojos, pero algunas personas la experimentan solamente en uno.