La planta que ayuda a fortalecer los huesos y combatir el insomnio

La lechuga es un alimento rico en fibras y en proteína que puede ser útil para contrarrestar problemas del sueño como el insomnio y vitalizar el organismo.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, el insomnio es considerado un trastorno del sueño que puede ser crónico o agudo, siendo este último causado por el estrés o por preocupaciones cotidianas que no tiene una larga duración.

Son tales sus beneficios, que puede ayudar a fortalecer los huesos gracias al calcio que lo componen y la vitamina K que participa en su fortalecimiento.

El insomnio

Por su parte, la National Heart, Lung and Blood Institute indica que puede ser tan grave el insomnio que afecta la concentración y hasta la memoria, siendo un indicio de desarrollar cáncer, presión arterial, entre otros problemas de salud. Con lo anterior, la lechuga puede ser un relajante que participa en el buen sueño, según lo explica Elisa Morales en un artículo publicado por Mejor con Salud.

Se recomienda dormir en la medida que sea posible, entre 7 a 8 horas, tiempo sugerido por los expertos porque esta actividad contribuye en la renovación del cerebro y la recuperación del cuerpo.

Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, asegura que el sueño sí puede afectar otros procesos o actividades en el ser humano que impacta en su desarrollo social, por ejemplo. Son tales sus efectos, que el no dormir contrae alteraciones en la regulación circadiana y en la aparición de trastornos del sueño, por lo que puede afectar la capacidad de recordar, por ejemplo.

Los beneficios de la lechuga

El portal de salud, Tua Saúde, en uno de sus artículos revisado por la nutricionista Tatiana Zanin asegura que la lechuga es rica en antioxidantes, mismos que eliminan los radicales libres que deterioran las células del cuerpo que también al estar compuestas en fibras puede regular los niveles de azúcar y contribuir en la pérdida de peso.

Otra del conjunto de los nutrientes que la componen es la vitamina C, que entre sus principales funciones se encuentra la absorción del hierro, mismo que carece cuando una persona tiene anemia.

Es un alimento versátil, ya que puede ser usado para la preparación de ensaladas y bebidas, por ejemplo.

Agricultor revisando la planta de lechuga de col rizada fresca, vegetales orgánicos en la granja de viveros. Concepto de mercado empresarial y agrícola. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Entre sus beneficios se encuentra contribuir en la salud ocular porque al tener compuestos antioxidantes como la vitamina A, ayudan a prevenir el deterioro macular, que de acuerdo con el sitio web de salud, se relaciona con el envejecimiento.

Como se mencionó anteriormente quienes tienen problemas para conciliar el sueño, el consumo de lechuga al ser un relajante es favorable para el sistema nervioso, contribuyendo en esta actividad nocturna.

En el mercado se encuentran una amplia variedad de lechugas como la roja, la francesa, la romana, la italiana o el iceberg.

La vitamina K es importante para la salud ósea pues participa en la regulación del metabolismo del calcio. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

La osteoporosis

De acuerdo con la Clínica Mayo, la osteoporosis afecta los huesos, debilitándose, causando fracturas por leves movimientos. La entidad explica que estas lesiones son recurrentes en las muñecas, la columna vertebral y la cadera.

La entidad americana explica que la osteoporosis se produce “cuando la generación de hueso nuevo es más lenta que la pérdida de hueso viejo.”

Además, detalla en su portal web cuáles son los síntomas más comunes como por ejemplo, el dolor en la espalda, una postura encorvada y hasta la fractura de un hueso.

Los huesos de una persona joven se renuevan más rápido que los de un adulto. Pero al envejecer se pierde masa ósea, lo que equivale que los huesos sean más propensos a fracturarse por leves movimientos.