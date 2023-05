La poderosa fruta que cuida la piel, sirve para bajar de peso y favorece la digestión

Los profesionales de la salud recomiendan actualmente varios alimentos que ayudan a la pérdida de peso de manera natural, entre los que se destaca la piña. Además, el consumo diario de esta fruta es clave para cuidar el sistema digestivo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda comer al menos 400 gramos de esta para aprovechar sus beneficios saludables.

“Comer frutas ayuda a evitar enfermedades como la diabetes, problemas cardíacos y el cáncer. La piña es una fruta con múltiples propiedades y es conocida por sus beneficios a la hora de adelgazar”, precisó la entidad sanitaria.

Este alimento, de igual manera, ayuda a regular el tránsito intestinal, puesto que es una importante fuente de agua y fibra, componentes que permiten arrastrar toxinas y ayudan a eliminar las grasas sobrantes.

La piña tiene varias propiedades que benefician al organismo. - Foto: Getty Images / Liudmila Chernetska

De acuerdo con el blog oficial de Sura, la piña ayuda a la eliminación de parásitos del organismo, gracias a que contiene altos niveles de bromelina. Además, precisó que es un poderoso diurético..

“La fibra de esta fruta no se disuelve en el agua durante la digestión, sino que acompaña a los alimentos que están siendo procesados, lo que acelera su paso por el estómago y los intestinos. La bromelina (un conjunto de enzimas presentes en la piña) promueve la eliminación de parásitos y microorganismos”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “La piña es un poderoso diurético, así que te hace orinar mucho y limpia tu organismo de sustancias que afectan tu salud. Por la eliminación de líquidos y el mejoramiento de tu digestión, puede que bajes de peso con más facilidad sin que por ello dejes de brindarle a tu organismo vitaminas B1 (tiamina) y B6 (piridoxina), presentes en esta fruta”.

El blog de la reconocida aseguradora también señaló que la piña sirve bastante para el cuidado de la piel, ya que evita el envejecimiento prematuro debido a que está compuesta en su mayoría de agua.

La piña ayuda a bajar de peso. - Foto: Getty Images

“Te hidrata e impulsa la eliminación de células muertas. Asimismo, como nutre el tejido conectivo, es decir, los vasos sanguíneos de la piel, evita el envejecimiento prematuro y te ayuda a tener un mejor aspecto físico, fundamental para tu bienestar”, concluyó.

El té de piña también tiene varias propiedades. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Otros benéficos de la piña

Aportar antioxidantes

La piña es una fuente rica de flavonoides, que desempeñan un papel importante en la lucha contra el estrés oxidativo en el cuerpo. También es rica en fenólicos, por lo que puede proporcionar una buena fuente de antioxidantes.

Aumentar la inmunidad

Esta fruta es rica en vitamina C (también conocida como ácido ascórbico) y consumirla todos los días puede ayudar a reducir las enfermedades y a estimular el sistema inmunológico, al acelerar la actividad de los glóbulos blancos en el cuerpo.

Esta fruta ayuda para el cuidado de la piel. - Foto: sxc.hu

Eliminar infecciones

El sistema digestivo no es el único beneficiado por las propiedades curativas de la bromelina. Una investigación publicada en el Journal of Nutrition and Metabolism demostró que “los niños que comen piña están más protegidos contra infecciones provocadas por virus y bacterias, ya que poseen una mayor cantidad de glóbulos blancos en su organismo”.

Por otra parte, un artículo de la revista médica In Vivo aseguró que los niños con infecciones sinusales se recuperaron más rápido después de la ingesta de bromelina. Los investigadores atribuyeron estos resultados a la estimulación de la respuesta inmune cuando se consume esta sustancia presente en esta fruta tropical.