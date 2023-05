La semilla que se debe consumir en ayunas para controlar el azúcar en la sangre

El azúcar, también conocido como glucosa, es una sustancia normal en la sangre, pero si sus niveles se elevan puede ser un signo de diabetes u otros trastornos, precisa el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. A este padecimiento se le conoce como hiperglucemia.

Cuando la cantidad incrementa normalmente se debe a que el cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no la usa de manera adecuada. Se trata de una hormona que se encarga de llevar la glucosa hasta las células para que estas la conviertan en energía, explica Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Los síntomas de que la glucosa en la sangre está elevada pueden incluir:

Estar muy sediento o tener la boca seca

Tener visión borrosa

Tener la piel seca

Sentirse débil o cansado

Necesidad de orinar mucho, o necesitar levantarse más seguido de lo usual en la noche para orinar

La alimentación es determinante para controlar el azúcar en la sangre. - Foto: Getty Images

Semillas de chía para la glucosa

Para prevenir que los niveles de azúcar se eleven es importante prestar atención a la alimentación y, además, la recomendación de los expertos es practicar ejercicio físico de manera regular. Como parte de la dieta se pueden incluir algunos alimentos que por sus propiedades resultan favorables y uno de ellos son las semillas de chía, que se recomiendan tomar en ayunas.

Esta semilla se caracteriza por su poder antioxidante que ayuda a eliminar aquellas toxinas que el cuerpo no requiere y a proteger las células de los radicales libres como la contaminación y el estrés oxidativo.

El portal de estilo de vida unCOMO asegura que este alimento es rico en carbohidratos digeribles, fibra, proteínas, grasas saludables, calcio, manganeso, magnesio, fósforo y vitaminas como la B1, B2 y B3.

Se dice que la chía es favorable para controlar los niveles de glucosa debido a sus importantes cantidades de fibra, nutriente que capta el azúcar y lo va liberando progresivamente, evitando que se generen picos de glucosa e insulina en el organismo. Además, según el portal de bienestar y salud Tua Saúde, reduce el índice glucémico de los alimentos, debido a su contenido de fibras, disminuyendo la sensación de ansiedad y de hambre repentina, que incide en las alzas en el azúcar.

Las semillas de chía se pueden consumir en ayunas. - Foto: Getty Images/Image Source

Una de las formas de consumirla es tomando agua de chía en ayunas. Para elaborarla se deben poner las semillas en remojo, introduciéndolas en un recipiente y cubriéndolas con agua. Lo ideal es dejarlas una hora para que ablanden y crezcan.

En otro recipiente se agrega agua y se le puede añadir el jugo de dos limones y un endulzante si la persona lo desea. Cuando pase el tiempo de remojo se agregan las semillas al recipiente en el que están los demás ingredientes, se mezcla todo y se deja que repose durante 10 minutos. Pasado este lapso, se sirve y lo mejor es no colarla y beberla con las semillas para conservar todas sus propiedades.

Otros beneficios

Además del control del azúcar, uno de los beneficios que tiene la chía en ayunas es que ayuda a mejorar el funcionamiento de los intestinos, esto principalmente por el alto contenido de fibra soluble, asegura el portal Gastrolab de México.

Estas semillas tienen un alto contenido de ácidos grasos, por lo que se considera una opción para cuidar el corazón y el sistema nervioso. Aunado a ello se menciona que puede reducir los niveles de colesterol malo y aumentar la producción de HDL o conocido como bueno.

Las semillas de chía son ricas en minerales y vitaminas. - Foto: Getty Images/Image Source

Otra de sus bondades es que al ser fuente de calcio, fósforo y magnesio, este alimento ayuda a fortalecer los huesos, a la vez que reduce el apetito porque es buena fuente de proteína. De esta forma, se considera una alternativa para incluir en una dieta tendiente a bajar de peso.

Por último, estas semillas poseen antioxidantes que combaten los radicales libres, evitando el envejecimiento de las células. “Los antioxidantes son sustancias que ayudan al organismo a retrasar o a impedir la acción de los radicales libres en las células, evitando daños permanentes que puedan, a lo largo del tiempo, causar el desarrollo de enfermedades como cáncer, cataratas, problemas cardíacos, diabetes e, inclusive, Alzheimer o Parkinson”, concluye Tua Saúde.