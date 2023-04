La señal en las piernas que indica diabetes no controlada

Una enfermedad como la diabetes se produce cuando una persona no mantiene buenos hábitos alimenticios y consume de forma desmedida alimentos o productos ricos en azúcar. Esto directamente aumenta la glucosa en la sangre y termina ocasionando la afección mencionada.

“La diabetes es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de glucosa en la sangre, también conocido como azúcar en la sangre, es demasiado alto. La glucosa en la sangre es la principal fuente de energía y proviene de los alimentos. La insulina, una hormona que produce el páncreas, ayuda a que la glucosa de los alimentos ingrese en las células para usarse como energía”, explica el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

La entidad incluye que “algunas veces, el cuerpo no produce suficiente o no produce nada de insulina o no la usa adecuadamente y la glucosa se queda en la sangre y no llega a las células. Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas de salud. Aunque la diabetes no tiene cura, la persona con diabetes puede tomar medidas para controlar su enfermedad y mantenerse sana”.

Los alimentos o productos que más aumentan la glucosa en la sangre y, por ende, el riesgo de sufrir diabetes son las bebidas carbonatadas, alcohólicas, los edulcorantes artificiales, los ultra-procesados, los sintéticos, entre otros más.

La alimentación es uno de los aspectos más determinantes para controlar la diabetes. - Foto: Getty Images

De igual manera, es necesario destacar que en primera instancia un profesional de la salud diagnostica prediabetes, un estado que se puede revertir. Si no se toman las medidas necesarias para reducir los niveles altos de glucosa en la sangre se termina declarando diabetes como tal.

De estas enfermedad existen tres tipos, la diabetes tipo 1, la tipo 2 y la gestacional, por eso, es de vital importancia comprender las diferencias entre cada una de ellas. Por un lado, la diabetes tipo 1 es cuando el cuerpo se ataca por error a sí mismo y no produce insulina. La diabetes tipo 2 es cuando, por lo general, no se utiliza apropiadamente la hormona . Y por último, la gestacional se da en mujeres en estado de embarazo que nunca han tenido diabetes.

Cuando una persona padece diabetes presenta diferentes síntomas y, precisamente, a las señales que se dan en las piernas hay que prestarles una alta atención, pues pueden indicar que se tiene una diabetes no controlada.

“Un síntoma específico en las piernas que puede indicar una diabetes no controlada es la aparición de úlceras en los pies o las piernas que tardan en sanar o no sanan en absoluto. Esto se debe a que la diabetes puede dañar los nervios y los vasos sanguíneos, lo que puede disminuir la circulación sanguínea y provocar una disminución en la capacidad de curación de las úlceras”, afirma el sitio web La Vida Lúcida.

"La diabetes es una causa importante de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores", explica la OMS. - Foto: Getty Images

Si esta señal se presenta, la persona debe acudir con urgencia con un profesional de la salud para que ponga en control la afección. Las recomendaciones de los especialistas deben ser acatadas por los individuos con esta enfermedad.

Síntomas de la diabetes

El Medical News Today menciona algunos síntomas de esta enfermedad:

1. Micción frecuente. Los riñones, al intentar bajar los niveles altos de glucosa en la sangre, intenta hacer un filtrado que aumenta la micción.

La Organización Mundial de la Salud estima que la diabetes causa más de 1,5 millones de muertes al año. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

2. Aumento de la sed. “La micción frecuente necesaria para eliminar el exceso de azúcar de la sangre puede provocar que el cuerpo pierda agua adicional. Con el tiempo, esto puede causar deshidratación y hacer que una persona tenga más sed de lo normal”, agrega.