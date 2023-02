La vitamina que ayuda a controlar la presión arterial alta: así se puede obtener

El cuerpo requiere de las vitaminas para funcionar correctamente. Estas pueden obtenerse a través de los alimentos que se consumen a diario y por la ingesta de suplementos. Estas sustancias tienen múltiples beneficios para el organismo.

La Fundación Española del Corazón destaca un estudio publicado en la revista American Journal of Clinical Nutrition, el cual señala que grandes dosis de vitamina C pueden ayudar a disminuir moderadamente la presión arterial.

“A esta conclusión llegaron sus autores después de revisar y analizar 29 ensayos clínicos aleatorizados, controlados, publicados con anterioridad y que contenían información sobre los valores de presión sistólica y diastólica, y que comparaban la ingesta de vitamina C con un placebo. Los resultados apuntaban que con la ingesta de 500 miligramos de vitamina C al día, alrededor de cinco veces el requerimiento diario recomendado, se reducía la presión arterial 3,84 milímetros de mercurio a corto plazo. Mientras que entre las personas diagnosticadas con hipertensión arterial, la caída fue de casi 5 milímetros de mercurio”, apunta el portal web de esta fundación.

De acuerdo con la investigación, la vitamina C puede actuar como un diurético, provocando que los riñones eliminen mayor sodio y agua del cuerpo. Esto es una gran herramienta porque ayuda a que las paredes de los vasos sanguíneos se relajen, contribuyendo a la disminución de la presión arterial.

Para consumir esta vitamina con este propósito es importante consultar a un doctor para recibir asesoría profesional adecuada. No es recomendable tomar suplementos sin la supervisión de un médico, ya que se puede poner en riesgo la salud.

Vitamina C y el sistema inmunitario

La vitamina C es conocida popularmente por proteger al organismo del resfriado y de la gripa. Sobre esto, se debe aclarar que:

“Aunque no está completamente probado, las dosis grandes de vitamina C pueden ayudar a reducir la duración de un resfriado. No protegen de contraerlo. La vitamina C también puede ser útil para aquellos expuestos a períodos breves de actividad física grave o extrema. La probabilidad de éxito puede variar de una persona a otra. Algunas personas mejoran, mientras que otras no”, detalla Medline Plus, sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Tener niveles suficientes de vitamina C ayuda tener un sistema inmunitario fuerte. Esto es clave para que las defensas puedan evitar las enfermedades.

“La vitamina C es un excelente antioxidante, indispensable para evitar el envejecimiento de nuestras células, además de proteger las membranas de los vasos sanguíneos. Sus funciones como antioxidante lo convierten en un excelente remedio para evitar las enfermedades degenerativas asociadas a la edad, como el alzhéimer o la arterioesclerosis, así como previene las mutaciones celulares que dan pie al cáncer”, agrega el portal web Mundo Deportivo.

Hipertensión

La presión arterial alta (hipertensión) es una enfermedad en la que la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias es muy alta, aumentando el riesgo de causar problemas de salud, especialmente del corazón.

Según explica Mayo Clinic, la presión arterial se mide por dos valores:

Valor superior (presión sistólica). El primero, o superior, mide la presión en las arterias cuando el corazón late.

Valor inferior (presión diastólica). El segundo, o inferior, mide la presión en las arterias entre los latidos.

En algunos pacientes, ambos factores pueden registrar cifras altas. Medline Plus, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, explica los rangos de la presión arterial:

Una presión arterial normal es cuando la presión arterial es menor a 120/80 mm Hg, la mayoría de las veces.

Una presión arterial alta (hipertensión) es cuando uno o ambos números de la presión arterial son mayores de 130/80 mm Hg, la mayoría de las veces.

Si el valor del número superior de su presión arterial es entre 120 y 130 mm Hg y el valor del número inferior es menor a 80 mm Hg, se denomina presión arterial elevada.