La vitamina que retrasa el envejecimiento y evita la caída del cabello

En un artículo publicado por Tua Saúde y revisado por la doctora Aleksandra Viana señala que causas del envejecimiento como la piel deshidratada; el debilitamiento de las hebras capilares; la aparición de estrías en el cuerpo; la flacidez en el rostro; y la reducción de la densidad de los huesos son signos de que el cuerpo tiene déficit de colágeno.

Por eso es de vital importancia consumir alimentos y nutrientes que ayudan a producir esta proteína. Precisamente, la vitamina C es un compuesto muy importante porque ayuda a combatir los efectos nocivos de los radicales libres y el cuerpo lo necesita para formar colágeno, lo cual es beneficioso para reducir el envejecimiento del rostro.

La vitamina C también se puede encontrar en pastillas efervescentes - Foto: Getty Images / BSIP

“La vitamina C (ácido ascórbico) es un nutriente que el cuerpo necesita para formar vasos sanguíneos, cartílagos, músculos y colágeno en los huesos. La vitamina C también es vital para el proceso de curación del cuerpo”, explica el portal Mayo Clinic.

Debido a esas propiedades regenerativas y de aporte de colágeno al organismo, la pérdida de cabello también se convertiría en cosa del pasado.

Para consumirla en abundancia y recibir estos beneficios, la vitamina C se encuentra en los siguientes alimentos:

La guayaba tiene un alto contenido de Vitamina C. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“ Grosella negra : 189 mg de vitamina C por cada 100 g.

Guayaba: 180 mg de vitamina C por cada 100 g.

Perejil: 166 mg de vitamina C por cada 100 g.

Pimiento rojo: 140 mg de vitamina C por cada 100 g.

Coles de Bruselas: 112 mg de vitamina C por cada 100 g.

Brócoli: 110 mg de vitamina C por cada 100 g.

Kiwi: 100 mg de vitamina C por cada 100 g.

Bulbo de hinojo: 93 mg de vitamina C por cada 100 g.

Papaya: 70 mg de vitamina C por cada 100 g.

Naranja: 50 mg de vitamina C por cada 100 g”.

La vitamina C, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, también es “necesaria para el crecimiento y desarrollo normales”.

Debido a la importancia para el organismo esta sería la cantidad de vitamina C que el ser humano debe consumir, conforme la edad que tenga, de acuerdo con lo publicado en el portal Mundo Deportivo:

La naranja es la fruta referente de la vitamina C - Foto: Getty Images

Bebé de 0 a 6 meses: 40 mg

Bebés de 7 a 12 meses: 50 mg

Bebés de 1 a 3 años: 15 mg

Niños de 4 a 8 años: 25 mg

Niños de 9 a 13 años: 45 mg

Adolescentes de 14 a 18 años: 70 mg

Mujeres adultas: 75 mg

Hombres adultos: 90 mg

Embarazadas 85: mg

Mujeres en periodo de lactancia: 120 mg

Teniendo en cuenta estos datos, es importante no exceder su consumo, ya que traería algunos efectos secundarios.

“El primer efecto adverso que se manifiesta es gastrointestinal. Las dosis altas de vitamina C generan acidez, pirosis y hasta diarrea. En el embarazo no se recomiendan las cantidades elevadas de vitamina C porque afectan al bebé”, explica el portal especializado Mejor con Salud.

El sitio web agrega que “otro efecto secundario de la vitamina C es la formación de cálculos renales. Un estudio publicado en Clinical Nephrology ha observado que, en exceso, el metabolismo la transforma en oxalato, y el oxalato intenta salir por vía urinaria, acumulándose en la orina y fabricando litiasis renal”.