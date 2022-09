Las alternativas sanas para sustituir la cerveza

De acuerdo con la Clínica Mayo, los beneficios de consumir alcohol se reducen en comparación a los riesgos, por lo que aconseja que quienes no beben, no inicien un hábito que es más dañino que saludable.

A lo anterior, se suma American Heart Association, que explica que el alto consumo de alcohol se relaciona con posibles problemas de salud como la presión arterial, cáncer de mama, suicidio, accidente cerebrovascular, entre otros. Lo anterior se debe a que, según investigadores, el alcohol puede incrementar los triglicéridos y, estos a su vez, el colesterol alto, por lo que taponan las arterias, impidiendo el flujo de sangre, aumentando las probabilidades de ataques cardíacos.

Si bien es cierto que el consumo de vino puede ser beneficioso para la salud, también hay que ser moderado en su consumo. La organización señala que los flavonoides y los antioxidantes pueden tener efectos sobre el corazón protegiéndolo.

Sin embargo, el portal Mejor con Salud destaca los componentes posiblemente potenciales que tiene, por ejemplo, la cerveza, aclarando que su exagerada ingesta siempre será perjudicial.

Según el sitio citado, está compuesta de malta que tiene vitaminas, minerales, hidratos de carbono. Además, de un alto contenido en agua, la bebida más sana que necesita el organismo para mantenerse hidratado.

También está compuesta por lúpulo, mismo que estimula el apetito y le da ese particular sabor amargo a esta bebida alcohólica; tiene un alto valor en minerales, tales como, el fósforo, el potasio, el zinc y el calcio, por ejemplo.

Bebidas que reemplazan la cerveza

Aunque existen cervezas que no tienen alcohol y son ricas en vitamina B, según Mejor con Salud, existe una lista amplia de bebidas que pueden reemplazarla, útiles para celebraciones, porque contrarrestan los efectos que tienen las bebidas alcohólicas tras un alto consumo.

El agua de coco contribuye a mejorar la capacidad del cuerpo para absorber los nutrientes. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

Agua de coco

Tua Saúde explica que el agua de coco sirve para hidratar el cuerpo luego de un entrenamiento, gracias a la exposición de minerales que le brinda tras la actividad física.

Además, es una bebida que tiene un bajo índice calórico que puede contrarrestar la retención de líquidos. Al igual que muchos alimentos, al tener efectos antioxidantes, puede combatir muchas afecciones.

Entre sus beneficios, tras su ingesta, se encuentra que puede controlar la presión arterial alta; además de aliviar los síntomas producidos por el alto consumo de alcohol, como el guayabo.

Cócteles sin alcohol

Estas bebidas son en su mayoría los mejores acompañamientos para amenizar las reuniones, sin embargo, para disfrutar de ellas, no necesariamente se necesita alcohol; muchas personas no pueden o no les gusta, por lo que la siguiente receta puede ser útil para diferentes eventos que incluyan niños, por ejemplo.

Modo de preparación

Licuar la pulpa de un mango junto con el zumo de una naranja, un limón y una taza de jugo de maracuyá. Verter en un recipiente para dejarlo reposar en la nevera. Si se desea, se recomienda agregar hielo.

El agua con gas también puede ser una bebida perfecta para amenizar reuniones. - Foto: Getty Images

Agua con gas

Este tipo de bebida tiene los mismos beneficios que el agua, simplemente que el componente extra que tiene es gas carbónico, que le proporciona un sabor más ácido y con burbujas, explica Tua Saúde.

Entre los beneficios que tiene tras su consumo se encuentra el hidratar el cuerpo. No obstante, cuando esta bebida especifica en su etiquetado que tiene algún sabor artificial o edulcorante añadido, lo que hace es disminuir su aporte saludable y natural.

Es una buena opción para aquellos que se les dificulte consumir agua natural. Su consumo puede ser apto para las mujeres embarazadas; sin embargo, una de sus características es la sensación de llenura que produce, por lo que para algunos puede ser molesto.