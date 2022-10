Las bebidas que son más estimulantes para quemar grasa

No se recomienda una alta ingesta de tazas café porque tienen efectos negativos sobre la salud.

Varias personas buscan perder peso con diferentes métodos. Pero existen dos actividades primordiales que contribuyen a ello: la actividad física y una dieta balanceada.

A pesar de que se consuman suplementos o ‘productos milagrosos’, el ejercicio y los alimentos saludables, siempre serán parte del objetivo para quemar grasa del cuerpo. Es por esto que las siguientes bebidas son estimulantes para estos procesos metabólicos que incluidos en un plan de alimentación son útiles.

Es de mencionar que el acompañamiento de un profesional de la salud es indispensable para obtener buenos resultados.

El café

Si bien es cierto que el consumo alto de café es perjudicial para la salud por sus efectos negativos sobre el sistema nervioso -nerviosismo, taquicardia, palpitaciones- es una de las bebidas predilectas para perder peso.

Según el portal de salud, Tua Saúde, el café tiene un efecto estimulante que gracias a la cafeína que contiene, al ácido clorogénico y a la teobromina, participa en el proceso metabólico de quema de grasa, permitiendo el gasto calórico.

Además, quienes practican deporte suelen tomar una taza de café antes de su entrenamiento porque este les proporciona mayor energía que resulta en una mejor resistencia durante la actividad física.

Taza de café. - Foto: Getty

Entre otros beneficios que tiene el consumo de café se encuentra: contrarrestar el estreñimiento, proteger el corazón, aliviar los dolores de cabeza, entre otros.

No obstante, la Clínica Mayo, recomienda la no ingesta de más de cuatro tazas de café al día porque puede ser dañino para la salud del cuerpo, impactando de manera negativa la calidad de sueño, una actividad primordial para la reparación del cuerpo y la renovación del cerebro.

El té verde

Esta bebida tiene catequinas, flavonoides y también cafeína que tiene propiedades antioxidantes, que, según el sitio web, pueden reducir las probabilidades del desarrollo de una enfermedad terminal como lo es el cáncer.

Asimismo, estos compuestos participan en actividades metabólicas que colaboran en la pérdida de peso, brindando asimismo energía que en algunos casos acompañados de ejercicio participan en el gasto energético.

Tras su ingesta, los beneficios de consumir té verde se extienden entre combatir caries hasta eliminar bacterias que aquejan el sistema inmune. Asimismo, en la regulación de la presión arterial que le da un descanso a los vasos sanguíneos.

El té verde es rico en compuestos fenólicos, catequinas, flavonoides y cafeína. Foto: Getty images. - Foto: Foto: Getty images.

Agua

Beber agua es una de las actividades más saludables que existen para la salud del organismo, ya que hidrata de manera natural, es decir, sin ningún compuesto añadido.

El agua ayuda en la pérdida de peso, a combatir el estreñimiento y en la mejora de la digestión porque al hidratar las heces grumosas y secas, permite el paso fácil de estas. No solo esto, su consumo antes de una comida tiene un efecto saciante que no permite la ingesta de otro tipo de alimentos, que, quizá, no son necesarios.

Al hidratar los tejidos de los músculos, el agua participa en el buen rendimiento físico, permitiendo una mayor resistencia durante la actividad física.

Agua de limón

Durante mucho tiempo se ha creído que el agua de limón ayuda en la pérdida de peso, y por ende, en la quema de grasa porque no tiene un alto índice calórico; que al ser una bebida diurética participa en la desinflamación del cuerpo y en combatir la retención de líquidos.

Se cree que tomar agua tibia con limón en ayunas, es la manera correcta para la pérdida de peso. Sin embargo, su consumo ayuda en la absorción del hierro gracias a la vitamina C que tiene el limón. Además, fortalece el sistema inmunológico, disminuye la presión arterial alta, y contrarresta el cansancio, o la fatiga.