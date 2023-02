Las cuatro frutas que se deben consumir para quemar la grasa

Cabe aclarar que una dieta de solo frutas no es favorable para la salud del organismo.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) incluir frutas y verduras a una dieta es saludable para el organismo, puesto que son ricas en fibras, minerales y vitaminas, tales como, el brócoli, los frijoles verdes, la coliflor, la zanahoria, la piña, entre otros.

Por su parte, La Guía de las Vitaminas asegura que llevar a cabo una dieta de frutas ayuda a purificar el cuerpo, y por ende, a bajar de peso, que se justifica con ocho porciones al día.

Según el sitio web, estos alimentos colaboran combatiendo el sobrepeso, porque muchos de ellos tienen propiedades diuréticas al ser ricos en agua, optimizando la eliminación de toxinas a través de la orina. Incluso menciona que tienen fibra regulando el tránsito intestinal, provocando un efecto llenura. Sin olvidar que otras, tienen un alto aporte de vitamina C, considerada un antioxidante que evita que los radicales libres dañen las células del cuerpo.

“Los radicales libres se producen cuando el cuerpo descompone el alimento o cuando usted está expuesto al humo del tabaco o a la radiación. La acumulación de radicales libres con el tiempo es ampliamente responsable del proceso de envejecimiento”, se puede leer en la última revisión de un informe de MedlinePlus, de noviembre de 2021.

Las frutas son ricas en nutrientes. - Foto: Getty Images

Es entonces que La Guía de las Vitaminas explica que se debe saber acompañar muy bien las frutas con proteínas, puesto que muchas de ellas no se integran y ocasionan una indigestión. Las clasifica en tres grupos:

Semiácidas: el limón, la manzana verde, el mango, la fresa, entre otros.

Ácidas: la mora, el tamarindo, el limón y el kiwi.

Dulces: el banano, la manzana roja, y la sandía.

Alimentos que ayudan a quemar grasa

Ciertamente, las frutas no tienen la propiedad de quemar grasa, pero según el portal, sí ayudan a acelerar el metabolismo definido por la Real Academia Española (RAE) como el “conjunto de reacciones químicas que efectúan las células de los seres vivos con el fin de sintetizar o degradar sustancias”.

Por esta razón, el metabolismo es un proceso que se ve involucrado con la pérdida o aumento de peso, destacandose el ejercicio como una actividad para la quema de calorías, señala MedlinePlus.

Adelgazar sigue siendo uno de los deseos para 2023. - Foto: Universal Images Group via Getty

No obstante, es importante mencionar que, tal y como lo señala Clarín, no es conveniente llevar a cabo una dieta de solo frutas y verduras porque no necesariamente aportan todos los nutrientes que el cuerpo necesita, y ocasionan un desequilibrio.

Sin embargo, cuando son incluidas a un plan de alimentación bajo la guía de un profesional de la salud, son favorables. Entre tanto, asegura que las siguientes frutas colaboran con la pérdida de peso:

1. kiwi

El kiwi es una fruta que está compuesta de vitamina C, folato, fibra y potasio que ayudan a prevenir el estreñimiento y el asma. Además de contribuir en la pérdida de peso. Además, el portal Tua Saúde indica que esta fruta ayuda en el tratamiento del asma por sus efectos antioxidantes que benefician el sistema respiratorio.

Esta fruta contiene vitamina C. - Foto: Getty Images/iStockphoto

2. Pomelo o toronja

También describe la toronja como aquella fruta rica en vitamina A y C con efectos antiinflamatorios y antioxidantes, que reduce o combate afecciones como la anemia, la diabetes y algunos índices de cáncer. Este alimento está compuesto de fibras y agua, aumentando la sensación de llenura, reduciendo el apetito.

3. Piña

Tua Saúde precisa que la piña es una fruta rica en vitamina C, usada en la culinaria para la preparación de diferentes platos y batidos.

Sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios disminuyen las probabilidades del desarrollo de una trombosis, de afecciones cardíacas y dolores musculares. Al ser rica en bromelina, tiene la capacidad de ablandar las carnes, por lo que puede contrarrestar el estreñimiento -trastorno digestivo-, mejorando el tránsito intestinal y ayudando en la pérdida de peso.

Expertos indican que la cáscara de la piña contiene oxalato de calcio, enzima de bromelina, fibra, celulosa y pentosa. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

4. Aguacate

El aguacate es un alimento rico en antioxidantes y grasas insaturadas, mismas que pueden reemplazar las que son dañinas para el organismo como lo son las trans, por ejemplo. Es entonces que este fruto es incluido en planes de alimentación equilibrados que buscan en la mayoría de los casos la pérdida de peso o ganar masa muscular.

De acuerdo con el portal de salud, aunque el aguacate tiene efectos, vaciantes y vasodilatadores, su alto consumo trae un efecto contraproducente por el aporte calórico que brinda.