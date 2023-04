Las frutas que hacen ver más joven a una mujer

Por medio de lo que se come, el cuerpo logra obtener las vitaminas y nutrientes que necesita para su buen funcionamiento, por esto una persona que no se alimenta de manera saludable es probable que no cuente con las condiciones necesarias para que el sistema inmune se defienda ante la presencia de determinados virus dentro del organismo.

A su vez, un paciente sedentario y con una alimentación precaria tiene más riesgo de desarrollar enfermedades como diabetes, colesterol elevado, cáncer, sobrepeso u obesidad, entre otras.

Un plan de alimentación sano y equilibrado debe contener alimentos de todos los grupos (proteínas, carbohidratos en su estado natural, frutas, verduras, grasas saludables y frutos secos) las cantidades y porciones diarias variarán dependiendo de las condiciones de salud del paciente, la edad y sus requerimientos nutricionales.

La importancia de las frutas en la dieta

En medio del plan de alimentación deben estar presenten las frutas; según los profesionales de la salud, estas se deben comer a diario en el desayuno y las dos meriendas del día, tanto en la de la mañana como en la tarde. La idea es variar su consumo para poder aprovechar los nutrientes, vitaminas y antioxidantes de la mayoría.

Durante la etapa del envejecimiento se recomienda aumentar la ingesta de frutas, también la de verduras que contengan vitamina C, ya que con el paso de los años el cuerpo deja de producir la misma cantidad de determinadas sustancias, entre ellas el colágeno, proteína encargada de brindarle firmeza y elasticidad a la piel.

La vitamina C es el principal precursor de esta proteína, por lo que se recomienda aumentar el consumo de alimentos que la contengan, entre los que se destacan: la naranja, la papaya, la piña, la mandarina, la guayaba, el brócoli, las fresas, el kiwi, el limón, el pimentón, el melón, el mango, la sandía, las frambuesas, las moras, los arándanos, la espinaca, el tomate, entre otros.

La guayaba es una fruta rica en vitamina C, incluso tiene mucha más que la naranja. - Foto: Getty Images

Consumos de referencia en la dieta para la vitamina C

Lactantes (IA)

0 a 6 meses: 40 miligramos/día (mg/día)

7 a 12 meses: 50 mg/día

Niños (CDR)

1 a 3 años: 15 mg/día

4 a 8 años: 25 mg/día

9 a 13 años: 45 mg/día

Adolescentes

Niñas de 14 a 18 años: 65 mg/día

Adolescentes embarazadas: 80 mg/día

Adolescentes lactantes: 115 mg/día

Niños de 14 a 18 años: 75 mg/día

Adultos

Hombres de 19 años o más: 90 mg/día

Mujeres de 19 años o más: 75 mg/día

Mujeres embarazadas: 85 mg/día

Mujeres lactantes: 120 mg/día

La fruta para el envejecimiento

Por su parte, el portal Uvas Doce menciona la importancia que también tiene el consumo de uva para prevenir el envejecimiento prematuro y hacer que el paso por esta etapa sea menos traumático.

Consumir uva de manera frecuente es un excelente aliado para que el cuerpo pueda eliminar las toxinas que se han acumulado dentro del organismo, gracias a que cuenta con propiedades diuréticas y antioxidantes.

Las uvas son grandes aliadas para la salud de la piel. - Foto: Getty Images

El medio menciona que esta fruta elimina el exceso de colesterol, mientras eleva los niveles de azúcar (buena) en la sangre; por ende, estas frutas son grandes aliadas para que sean consumidas por pacientes que han sido diagnosticados con anemia, ya que previenen las hemorroides, evitan las enfermedades hepáticas y regulan la tensión, y le brindan una dosis adicional de energía al cuerpo.

Gracias a su alto contenido de potasio, vitaminas del complejo B y magnesio, la uva también aporta beneficios para la salud de la piel hidratándola y atenuando la aparición de arrugas o líneas de expresión.

Cabe mencionar que varios de los productos cosméticos comercializados en el mercado cuentan con aceite de uva entre sus ingredientes. “Este aceite se absorbe fácilmente en la piel, dejándola suave y sin sensación de grasa, por eso forma parte de varias cremas y lociones. Este aceite está enriquecido con betacaroteneo y las vitaminas D, C, E que le ofrecen nutrición a la piel”.