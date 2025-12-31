Cultura

Este es el verdadero origen de por qué se comen 12 uvas en Nochevieja para recibir el Año Nuevo

Este es uno de los rituales más tradicionales en muchos países del mundo.

GoogleSiga todas las noticias de la cultura en Discover, manténgase al día con las novedades

Redacción Cultura
31 de diciembre de 2025, 8:01 p. m.
Una de las tradiciones y los rituales más comunes en Año Nuevo es comer 12 uvas.
Una de las tradiciones y los rituales más comunes en Año Nuevo es comer 12 uvas. Foto: Getty Images

Todos los años millones de personas alrededor del mundo esperan con entusiasmo la llegada del Año Nuevo y para ello preparan diversos rituales y cábalas con la esperanza de que el período que inicia traiga cosas muy positivas y buenas energías en beneficio propio y de las familias.

Son diversas las tradiciones y en cada país las costumbres son diferentes o se realizan de distinta forma. En la larga lista de opciones está meterse debajo de la mesa, salir a la calle y darle la vuelta a la manzana con una maleta de viaje, encender una vela para hacer algunas peticiones o deseos o simplemente vestir prendas de color amarillo o rojo.

Año Nuevo: cábalas y rituales para atraer salud, abundancia y amor en el 2026

Sin embargo, uno de los rituales más tradicionales y que se realiza en muchas partes del mundo es comer 12 uvas a la media noche, pidiendo un deseo con la ingesta de cada una.

Aunque es un acto que se realiza casi de forma automática, pocos conocen el verdadero significado de esta tradición acerca de la cual hay varias hipótesis.

Arcadia

La tradición que permanece en Año Nuevo: esta es la vela que debería prender a las 12 en punto para pedir prosperidad y abundancia

Arcadia

Oona Chaplin la reina del fuego en ‘Avatar 3′: “Varang utiliza el dolor como su superpoder”

Arcadia

La cara de la resistencia: varios artistas cancelan sus funciones en el Kennedy Center rebautizado por Trump

Arcadia

‘La empleada’: el estreno de año nuevo es un thriller irresistible con dos actrices en grandes momentos

Televisión

MTV cierra una era musical: se confirma apagón de su señal este 31 de diciembre, tras 44 años de historia

Arcadia

Estrenos de Apple TV+ en enero de 2026: listado completo por fecha

Televisión

¿Qué se podrá ver en HBO Max? Este es el catálogo de películas que llegan en enero de 2026

Cómo

Efectos del consumo de uvas en la salud de los riñones, según expertos

Cómo

Expertos advierten los riesgos de dar uvas a niños menores de 5 años en Nochebuena

Cómo

La manera correcta en la que se deben lavar y desinfectar las uvas antes de comerlas

La tradición de comer doce uvas a la medianoche es un ritual asociado con la suerte.
La tradición de comer doce uvas a la medianoche es un ritual asociado con la suerte. Foto: Getty Images

Símbolo de abundancia

Lo primero que se debe decir es que las uvas normalmente se relacionan con la abundancia y la fortuna. Según el escritor estadounidense Jeff Koehler, la práctica de comer esta fruta para el Año Nuevo tomó fuerza en 1909, cuando los agricultores de Alicante, en España, tuvieron una gran cosecha y decidieron empezar a repartir uvas como símbolo de buenos deseos para el año siguiente.

Cómo iniciar el 2026 lleno de energía: los 7 rituales que cambiarán de forma radical su año

Esta decisión fue interpretada como un acto para atraer la buena suerte, tradición que se mantiene vigente y que se ha extendido a diversos lugares del mundo. En los países de Latinoamérica es un ritual muy popular.

Sin embargo, según el Diario AS, la tradición de dar la bienvenida al año con 12 uvas no es tan clara. Refiere al historiador Israel Viana, quien recoge algunas teorías y testimonios de la celebración de Nochevieja con la fruta a finales del siglo XIX.

Los deseos que se deben pedir por cada uva en la noche de Año Nuevo
En Año Nuevo uno de los rituales más tradicionales es comer 12 uvas. Foto: Getty Images

Estas tesis apuntan a que a veces eran tres uvas y en otras ocasiones 12. Se decía que era una tradición de los aristócratas que brindaban con champagne y, en teoría, habían importado esta práctica desde Francia o Alemania.

Pero independiente de cuál es la procedencia real, lo cierto es que sí es una de las cábalas más tradicionales y consiste en comer doce uvas al ritmo de las campanadas que marcan la medianoche del 31 de diciembre, un acto que, según la creencia popular, atrae la buena suerte y la prosperidad para los 12 meses del año que inicia.

Este es un ritual que se mantiene con el paso de los años por su fuerte carga simbólica, pues cada uva se asocia con un deseo y con las expectativas de grandes cosas para el futuro cercano.

Más de Arcadia

12 uvas

Este es el verdadero origen de por qué se comen 12 uvas en Nochevieja para recibir el Año Nuevo

Burning candles spreading aroma on table against grey wall. Beautiful composition with white candles for spa treatment. Zen and relax concept. Space for text.

La tradición que permanece en Año Nuevo: esta es la vela que debería prender a las 12 en punto para pedir prosperidad y abundancia

Oona Chaplin es Varang en 'Avatar Fire and Ash'.

Oona Chaplin la reina del fuego en ‘Avatar 3′: “Varang utiliza el dolor como su superpoder”

En el Kennedy Center de Washington se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026

La cara de la resistencia: varios artistas cancelan sus funciones en el Kennedy Center rebautizado por Trump

Amanda Seyfried es Nina Winchester y Sydney Sweeney es Millie Calloway en 'The Housemaid.' Foto: cortesía Lionsgate

‘La empleada’: el estreno de año nuevo es un thriller irresistible con dos actrices en grandes momentos

MTV

MTV cierra una era musical: se confirma apagón de su señal este 31 de diciembre, tras 44 años de historia

Sala de estar acogedora con sofá, manta y televisión encendida mostrando una plataforma de streaming.

Estrenos de Apple TV+ en enero de 2026: listado completo por fecha

Las ofertas de películas y series es amplia.

¿Qué se podrá ver en HBO Max? Este es el catálogo de películas que llegan en enero de 2026

X

Tesoro colonial escondido en el Valle del Cauca: un lugar único en la región que cautiva a sus visitantes

Robert Downey Jr. durante el anuncio de su interpretación como Doctor Doom en Avengers: Doomsday.

Nadie lo vio venir, ‘Avengers: Doomsday’ lanza tráiler y revela su mayor secreto

Noticias Destacadas