Gente

Año Nuevo: cábalas y rituales para atraer salud, abundancia y amor en el 2026

Estos rituales son populares en la cultura colombiana y se practican previos a la entrada del año venidero.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

31 de diciembre de 2025, 4:45 p. m.
Año Nuevo 2026: rituales, cábalas y todo para iniciar el año.
Año Nuevo 2026: rituales, cábalas y todo para iniciar el año. Foto: Getty Images

En distintas culturas, la llegada del Año Nuevo está rodeada de rituales y creencias populares que se repiten generación tras generación. Para muchas personas, esta noche simboliza una oportunidad de comenzar un nuevo ciclo con energía positiva y esperanza.

Por ello, no son pocos quienes recurren a tradiciones y supersticiones con la intención de atraer buenos augurios. Los deseos suelen girar en torno al amor, la salud, la estabilidad emocional y económica, así como la búsqueda de bienestar y felicidad para los meses que están por venir.

Colombia es uno de los países que, por cultura, tiene más rituales y agüeros que las personas hacen el 31 de diciembre antes de que el reloj marque las 12 o después, iniciando el primero de enero del Año Nuevo.

Rituales populares colombianos para el Año Nuevo 2026.
Rituales populares colombianos para el Año Nuevo 2026. Foto: Getty Images

Rituales y agüeros populares para Año Nuevo en Colombia

  • Comer 12 uvas

Entre las tradiciones más famosas del país destaca el ritual de las uvas: al llegar la medianoche se comen doce, una por cada mes que va entrando, mientras cada una simboliza un deseo, meta o intención personal en el año.

Gente

Jessica Cediel reapareció en redes tras muerte de su padre y lanzó contundente mensaje: “La vida te cambia completamente”

Gente

Predicciones y horóscopo de fin de año del Niño Prodigio para hoy miércoles, 31 de diciembre

Televisión

MTV cierra una era musical: se confirma apagón de su señal este 31 de diciembre, tras 44 años de historia

Gente

Horóscopo y advertencias para los 12 signos del zodiaco el 31 de diciembre de 2025

Gente

Super Astro Luna: resultados oficiales del sorteo del martes 30 de diciembre de 2025

Gente

Walter Mercado: los rituales de Año Nuevo para los 12 signos del zodiaco

Mundo

¿Su peso le costó la vida? Revelan la causa de la muerte del hombre más gordo del mundo a sus 41 años, Juan Pedro Franco

Tecnología

WhatsApp da la bienvenida al 2026 con nuevas funciones festivas que añaden un toque más personal y dinámico a las conversaciones

Mundo

Galería: el Año Nuevo 2026 comenzó en el Pacífico, así lo recibieron los primeros países del mundo

Tecnología

Mensajes de Año Nuevo 2026: frases de felicitación para no quedar mal con familia, pareja y amigos

Uva uno: salud.

Uva dos: dinero.

Uva tres: amor.

Uva cuatro: trabajo.

Uva cinco: éxito.

Uva seis: viajes.

Uva siete: paz.

Uva ocho: alegría.

Uva nueve: sabiduría.

Uva diez: generosidad.

Uva once: familia.

Uva doce: cumplimiento de sueños.

  • Ropa interior amarilla o roja

La tradición indica que estrenar ropa interior roja o amarilla en la noche del 31 de diciembre atrae amor o abundancia; el ritual señala ponérsela al revés y girarla justo a la medianoche del año.

  • Lentejas en los bolsillos

En hogares colombianos, las lentejas son infaltables en Año Nuevo: al sonar la medianoche del 31 de diciembre, cada familiar guarda un puñado crudo en bolsillos o cartera, donde debe permanecer durante todo el año.

Rituales y agueros para Año Nuevo
Rituales y agueros para Año Nuevo Foto: Getty Images
  • Pasear con la maleta

Aunque resulte curioso fuera del país, en Colombia es habitual que, a medianoche, las familias recorran la cuadra con una maleta, convencidas de que este ritual favorece los viajes durante el año que comienza.

  • Quemar el Año Viejo

Aunque hoy es menos frecuente, esta tradición representa cerrar ciclos negativos. Se arma un muñeco con retazos reciclados y se quema a medianoche; algunos incluyen una carta con lo malo vivido para liberarlo emocionalmente año.

  • Flores amarillas, pan dulce y espigas

Asociados con prosperidad y abundancia, estos elementos suelen adornar las mesas en numerosos hogares, como un gesto simbólico para atraer buenas energías y asegurar que no falten alimentos ni dinero en el nuevo año.

Rituales de Año Nuevo
Hay diversidad de rituales que las personas realizan para comenzar el nuevo año con la mejor energía. Foto: Getty Images/iStockphoto
  • Prender velas de colores

Según los deseos y metas planteadas para el nuevo año, hay quienes optan por encender velas a la medianoche, permitiendo que se apaguen solas como parte de un ritual simbólico.

Amarillo: prosperidad y dinero.

Rojo: amor y pasión.

Verde: salud.

Blanco: paz y armonía.

Azul: tranquilidad y protección.

Si bien estos rituales no aseguran ni están respaldados o sustentados por la ciencia, son una forma de manifestar lo que las personas quieren tener el otro año.

Más de Gente

Año Nuevo 2026: rituales, cábalas y todo para iniciar el año.

Año Nuevo: cábalas y rituales para atraer salud, abundancia y amor en el 2026

Jessica Cediel en el funeral de su padre

Jessica Cediel reapareció en redes tras muerte de su padre y lanzó contundente mensaje: “La vida te cambia completamente”

Niño Prodigio, vidente y astrólogo.

Predicciones y horóscopo de fin de año del Niño Prodigio para hoy miércoles, 31 de diciembre

MTV

MTV cierra una era musical: se confirma apagón de su señal este 31 de diciembre, tras 44 años de historia

Horóscopo

Horóscopo y advertencias para los 12 signos del zodiaco el 31 de diciembre de 2025

Con emoción y expectativa, jugadores en todo el país siguieron el sorteo del Super Astro Luna de este 7 de septiembre, que dejó un resultado definitivo.

Super Astro Luna: resultados oficiales del sorteo del martes 30 de diciembre de 2025

Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo.

Walter Mercado: los rituales de Año Nuevo para los 12 signos del zodiaco

Juan Pedro Franco, Récord Guiness 2017

¿Su peso le costó la vida? Revelan la causa de la muerte del hombre más gordo del mundo a sus 41 años, Juan Pedro Franco

Horóscopo

Los cinco signos del horóscopo chino que se llevarían el premio gordo de la lotería en 2026

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna.

Horóscopo y números mágicos de Walter Mercado para el 31 de diciembre; fin de año trae fortuna

Noticias Destacadas