Año Nuevo: cábalas y rituales para atraer salud, abundancia y amor en el 2026

En distintas culturas, la llegada del Año Nuevo está rodeada de rituales y creencias populares que se repiten generación tras generación. Para muchas personas, esta noche simboliza una oportunidad de comenzar un nuevo ciclo con energía positiva y esperanza.
Por ello, no son pocos quienes recurren a tradiciones y supersticiones con la intención de atraer buenos augurios. Los deseos suelen girar en torno al amor, la salud, la estabilidad emocional y económica, así como la búsqueda de bienestar y felicidad para los meses que están por venir.
Colombia es uno de los países que, por cultura, tiene más rituales y agüeros que las personas hacen el 31 de diciembre antes de que el reloj marque las 12 o después, iniciando el primero de enero del Año Nuevo.
Rituales y agüeros populares para Año Nuevo en Colombia
- Comer 12 uvas
Entre las tradiciones más famosas del país destaca el ritual de las uvas: al llegar la medianoche se comen doce, una por cada mes que va entrando, mientras cada una simboliza un deseo, meta o intención personal en el año.
Uva uno: salud.
Uva dos: dinero.
Uva tres: amor.
Uva cuatro: trabajo.
Uva cinco: éxito.
Uva seis: viajes.
Uva siete: paz.
Uva ocho: alegría.
Uva nueve: sabiduría.
Uva diez: generosidad.
Uva once: familia.
Uva doce: cumplimiento de sueños.
- Ropa interior amarilla o roja
La tradición indica que estrenar ropa interior roja o amarilla en la noche del 31 de diciembre atrae amor o abundancia; el ritual señala ponérsela al revés y girarla justo a la medianoche del año.
- Lentejas en los bolsillos
En hogares colombianos, las lentejas son infaltables en Año Nuevo: al sonar la medianoche del 31 de diciembre, cada familiar guarda un puñado crudo en bolsillos o cartera, donde debe permanecer durante todo el año.
- Pasear con la maleta
Aunque resulte curioso fuera del país, en Colombia es habitual que, a medianoche, las familias recorran la cuadra con una maleta, convencidas de que este ritual favorece los viajes durante el año que comienza.
- Quemar el Año Viejo
Aunque hoy es menos frecuente, esta tradición representa cerrar ciclos negativos. Se arma un muñeco con retazos reciclados y se quema a medianoche; algunos incluyen una carta con lo malo vivido para liberarlo emocionalmente año.
- Flores amarillas, pan dulce y espigas
Asociados con prosperidad y abundancia, estos elementos suelen adornar las mesas en numerosos hogares, como un gesto simbólico para atraer buenas energías y asegurar que no falten alimentos ni dinero en el nuevo año.
- Prender velas de colores
Según los deseos y metas planteadas para el nuevo año, hay quienes optan por encender velas a la medianoche, permitiendo que se apaguen solas como parte de un ritual simbólico.
Amarillo: prosperidad y dinero.
Rojo: amor y pasión.
Verde: salud.
Blanco: paz y armonía.
Azul: tranquilidad y protección.
Si bien estos rituales no aseguran ni están respaldados o sustentados por la ciencia, son una forma de manifestar lo que las personas quieren tener el otro año.