Año Nuevo: cábalas y rituales para atraer salud, abundancia y amor en el 2026

En distintas culturas, la llegada del Año Nuevo está rodeada de rituales y creencias populares que se repiten generación tras generación. Para muchas personas, esta noche simboliza una oportunidad de comenzar un nuevo ciclo con energía positiva y esperanza.

Por ello, no son pocos quienes recurren a tradiciones y supersticiones con la intención de atraer buenos augurios. Los deseos suelen girar en torno al amor, la salud, la estabilidad emocional y económica, así como la búsqueda de bienestar y felicidad para los meses que están por venir.

Colombia es uno de los países que, por cultura, tiene más rituales y agüeros que las personas hacen el 31 de diciembre antes de que el reloj marque las 12 o después, iniciando el primero de enero del Año Nuevo.

Rituales populares colombianos para el Año Nuevo 2026. Foto: Getty Images

Rituales y agüeros populares para Año Nuevo en Colombia

Comer 12 uvas

Entre las tradiciones más famosas del país destaca el ritual de las uvas: al llegar la medianoche se comen doce, una por cada mes que va entrando, mientras cada una simboliza un deseo, meta o intención personal en el año.

Uva uno: salud.

Uva dos: dinero.

Uva tres: amor.

Uva cuatro: trabajo.

Uva cinco: éxito.

Uva seis: viajes.

Uva siete: paz.

Uva ocho: alegría.

Uva nueve: sabiduría.

Uva diez: generosidad.

Uva once: familia.

Uva doce: cumplimiento de sueños.

Ropa interior amarilla o roja

La tradición indica que estrenar ropa interior roja o amarilla en la noche del 31 de diciembre atrae amor o abundancia; el ritual señala ponérsela al revés y girarla justo a la medianoche del año.

Lentejas en los bolsillos

En hogares colombianos, las lentejas son infaltables en Año Nuevo: al sonar la medianoche del 31 de diciembre, cada familiar guarda un puñado crudo en bolsillos o cartera, donde debe permanecer durante todo el año.

Rituales y agueros para Año Nuevo Foto: Getty Images

Pasear con la maleta

Aunque resulte curioso fuera del país, en Colombia es habitual que, a medianoche, las familias recorran la cuadra con una maleta, convencidas de que este ritual favorece los viajes durante el año que comienza.

Quemar el Año Viejo

Aunque hoy es menos frecuente, esta tradición representa cerrar ciclos negativos. Se arma un muñeco con retazos reciclados y se quema a medianoche; algunos incluyen una carta con lo malo vivido para liberarlo emocionalmente año.

Flores amarillas, pan dulce y espigas

Asociados con prosperidad y abundancia, estos elementos suelen adornar las mesas en numerosos hogares, como un gesto simbólico para atraer buenas energías y asegurar que no falten alimentos ni dinero en el nuevo año.

Hay diversidad de rituales que las personas realizan para comenzar el nuevo año con la mejor energía. Foto: Getty Images/iStockphoto

Prender velas de colores

Según los deseos y metas planteadas para el nuevo año, hay quienes optan por encender velas a la medianoche, permitiendo que se apaguen solas como parte de un ritual simbólico.

Amarillo: prosperidad y dinero.

Rojo: amor y pasión.

Verde: salud.

Blanco: paz y armonía.

Azul: tranquilidad y protección.

Si bien estos rituales no aseguran ni están respaldados o sustentados por la ciencia, son una forma de manifestar lo que las personas quieren tener el otro año.