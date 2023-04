Las frutas que podrían causar irritación en la vejiga

Entre los órganos más importantes del organismo está la vejiga. Algunas veces llamada vejiga urinaria, tiene forma de globo y está ubicada en la parte inferior del abdomen, cerca de la pelvis. En este órgano se acumula la orina procedente de los riñones hasta que se elimina del cuerpo.

Por lo general, cuando esta función se altera, se debe en la mayoría de las veces a una infección de la vejiga, que es causada por bacterias que normalmente se encuentran en el intestino. Según National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, la vejiga tiene varios sistemas para prevenir la infección. “Por ejemplo, por lo general, al orinar se expulsan las bacterias antes de que lleguen a la vejiga. Pero, a veces el cuerpo no puede luchar contra las bacterias y las bacterias causan una infección”.

Al tener una infección en este órgano, es normal que se presenten síntomas como sensación de ardor al orinar, irritación y necesidad frecuente o intensa de orinar, incluso cuando se tiene poca orina.

Ante ello, lo mejor es acudir al médico de manera inmediata para determinar la causa y el tratamiento a seguir, que por lo general depende de medicamentos y cambios en algunos hábitos de vida.

Con respecto a esto último, los especialistas en salud aconsejan hacer algunos cambios en la alimentación, ya que existen ciertos alimentos que contribuyen a la irritación de la vejiga. De hecho, Mayo Clinic da a conocer algunos frutos que se deben restringir cuando se tiene una infección en este delicado órgano:

Frutas ácidas

Naranja.

Las frutas cítricas, entre ellas la naranja, pueden irritar la vejiga. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Toronja o pomelo.

Limón amarillo

Limón verde

Jugos de frutas

Combinar las propiedades del limón, con otros cítricos, puede alterar la salud de la vejiga cuando padece una infección. - Foto: Getty Images / Parinda Yatha / EyeEm

Adicional a ello, el portal en mención detalla que el café, el té y las bebidas con gas, incluso sin cafeína, comidas picantes, productos a base de tomate, bebidas gaseosas y el chocolate, también se deben restringir.

¿Qué fruta es buena para limpiar la vejiga?

Por otra parte, la ingesta de algunos alimentos naturales como los arándanos es favorable, según información del portal de salud Alimente, del diario El Confidencial, de España.

La publicación asegura que esta fruta es conocida por ser uno de los mejores alimentos cuando de prevenir las infecciones en la vejiga se trata, debido a que es fuente de taninos, quercetina y vitamina C, componentes que ayudan a evitar que la bacteria se adhiera a las mucosas del tracto urinario.

“Además, su alto contenido en antioxidantes también ejerce como bactericida a nivel digestivo. Mejorar la salud del cabello y la vista, reducir la presión arterial, favorecer los niveles de colesterol bueno o HDL y disminuir la inflamación son otras de sus posibles funciones”, precisa la citada fuente.

Por su parte, información de la editorial académica especializa en contenido científico, técnico y médico El Sevier, de Países Bajos, asegura que estudios recientes han demostrado que sustancias activas de estos frutos, como la fructuosa y las proantocianidinas, actúan impidiendo la adhesión de la bacteria E. coli al urotelio (recubrimiento de las vías urinarias), principalmente en las mujeres. “La revisión científica afirma que el arándano actúa como preventivo, no como tratamiento de las infecciones urinarias”, precisa El Sevier.

La mora azul o arándanos azules tienen propiedades que ayudan a prevenir y controlar las infecciones urinarias. - Foto: Getty Images/Image Source

A los arándanos se suman otras frutas como la papaya y la sandía. La primera, ayudaría a limpiar la vejiga y evitar las molestas infecciones que se generan en la misma. Es un alimento rico en antioxidantes y vitamina C, que contiene cierta acidez que ayudaría a eliminar las bacterias y cuidar la salud del sistema urinario, precisa el portal Alimente.

Por su parte, la sandía, según Mejor con Salud, ayudaría en este propósito, gracias a su alto contenido de agua que le confiere propiedades diuréticas que mantienen el aparato urinario limpio y libre de agentes patógenos.