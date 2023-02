Las hierbas medicinales que ayudan a mejorar la digestión

Una mala digestión normalmente viene acompañada de una difícil absorción de los alimentos que consume cada persona y, a su vez, le genera de acidez e hinchazón en el estómago.

De tal modo, las molestias estomacales, también llamadas dispepsia, por lo general no se consideran una enfermedad, sino un conjunto de síntomas que aparecen tras ingerir determinados alimentos.

Sin embargo, es fundamental que cada quien tenga claro sus síntomas y las causas de estos, debido a que si las molestias persisten podría tratarse de un problema de salud más delicado y es allí donde la persona debe recurrir al médico.

Sin embargo, en el portal Hogarmania enumeraron 10 plantas que sirven para una buena digestión y así atacar la pesadez y acidez estomacal, síntomas de la dispepsia.

Esas plantas son las siguientes:

- Malvavisco

- Menta piperita

- La regaliz

- Ulmus rubra

- Ulmaria

- Senna alexandrina

- El hinojo

- Jengibre

- La manzanilla

- Melisa

Algunas hierbas traen consigo muchos beneficios medicinales para diferentes dolencias o enfermedades. - Foto: Getty Images

Tres licuados naturales para expulsar las heces acumulada

El estreñimiento es una afección más común de lo que se cree y afecta a millones de personas en el mundo. Se presenta cuando un paciente tiene menos de tres evacuaciones a la semana; las heces son duras, secas o grumosas; la evacuación resulta difícil o dolorosa; o queda una sensación de que este proceso no fue completo, precisa el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de los Estados Unidos.

El instituto de investigación Mayo Clinic asegura que este padecimiento se produce de forma común cuando los desechos o las heces se mueven con demasiada lentitud a través del tracto digestivo o no pueden eliminarse del recto eficazmente, lo que hace que se sequen y se endurezcan.

El estreñimiento, que no es una enfermedad como tal, puede tratarse o prevenirse haciendo algunos cambios en lo que el paciente come y bebe, realizando más actividad física, o tomando medicamentos de venta libre. Si estos tratamientos no funcionan, el médico puede recetar un medicamento o sugerir biorretroalimentación o cirugía, precisa la citada fuente.

Como parte de una dieta saludable es posible recurrir a la ingesta de algunas bebidas que ayudan a mejorar el tránsito intestinal y la digestión evitando que se genere el estreñimiento, el cual en muchas oportunidades causa dolor, inflamación y malestar general. Estos licuados ayudan en ese propósito.

Aloe vera y manzana verde

El gel del aloe vera ofrece propiedades laxantes que combinadas con la fibra de la manzana verde son una buena ayuda contra el estreñimiento y la hinchazón. “Sus nutrientes alimentan la flora microbiana y restablecen el ritmo del intestino para una correcta eliminación de los desechos”, según información de la revista Mejor con Salud, en una publicación de Daniela Echeverri Castro.

Para prepararlo se requiere de: cinco cucharadas de gel de aloe vera (75 gramos), una manzana verde, medio pepino y un vaso de agua (200 mililitros).

Se extraen las cucharadas de gel de aloe vera y se baten en la licuadora con la manzana y el pepino troceados; se agrega el vaso de agua y se procesa todo hasta conseguir un licuado homogéneo y, por último, se consume sin colar, dos veces al día.

La sábila le ofrece al organismo propiedades laxantes por lo que regula el tránsito intestinal. - Foto: Foto Gettyimages

Papaya, ciruela y avena

Estos tres ingredientes se caracterizan por su importante contenido de fibra que favorece el tránsito intestinal. Según información del portal de salud y bienestar Tua Saúde, para preparar un licuado se requiere de media papaya, una ciruela negra, un vaso de leche de avena o almendra y una cucharada de avena en hojuelas. Se fusionan todos los ingredientes en la licuadora y una vez esté lista la bebida se le puede agregar hielo y miel si el consumidor lo desea y consumirlo al instante.