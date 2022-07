Las hierbas naturales que podrían provocar un infarto

Ante la llegada del envejecimiento, varios órganos del cuerpo se pueden ver afectados; aún más cuando a lo largo de la vida se han consumido alimentos cargados de productos ricos en grasas trans y azúcares; esto puede desencadenar patologías como la diabetes, el colesterol y los triglicéridos altos.

El colesterol y los triglicéridos elevados pueden impedir que la sangre fluya por las arterias como lo hace habitualmente, ya que estas se taponan de la grasa excesiva que no puede ser usada por el cuerpo como energía; por lo general, este tipo de afecciones puede detonar un infarto si no se tratan a tiempo y si no se cambian los hábitos alimenticios y se reduce el sedentarismo.

El portal de salud y medicina Medline Plus explica que “la mayoría de ataques al corazón son provocados por un coágulo que bloquea una de las arterias coronarias; esta se encargan de llevar sangre y oxígeno al corazón. Si el flujo sanguíneo se bloquea, este órgano sufre por la falta de oxígeno y las células cardíacas mueren”.

Por otra parte, el portal de salud, belleza y cuidado personal Hogar Manía brinda la lista de unas plantas que es común que se tengan en los jardines de las casas, pero que pueden ser perjudiciales para la salud, en especial, para los niños y mascotas de la casa que puede ingerir estas plantas por accidente.

Hombre sufriendo un infarto. - Foto: Getty Images

Dedalera o digitalis: esta planta tiene forma de dedo y se caracteriza por tener hojas bastante anchas; además, de pequeñas flores en forma de campana. “El alcaloide de la digitalis es la digitalina y en medicina actual se utiliza para prevenir los paros cardíacos, pero en una ingesta en sobredosis podría provocar un ataque al corazón”.

Adelfa: esta flor se caracteriza por tener una fragancia intensa y por sus colores blancos, rojizos y amarillos. “Su sustancia activa que es tóxica en la adelfa se llama oleandrina y su ingesta puede provocar vómitos, náuseas y paro cardíaco”.

Estramonio o Datura stramonium: a esta planta se le conoce como trompeta de ángel, dentro de las cápsulas de la flor hay unos pinchos y en ellos están las semillas que son tóxicas. Algunos hacen uso de esta planta para producir alucinaciones.

Trompeta de la muerte o Brumansia arborens: esta planta puede alcanzar los tres o cuatro metros de altura; además, tiene forma de trompeta. “Este arbusto, al igual que el estramonio, contiene unos alcaloides tropanico, que son tóxicos y alucinógenos. Si se pasa de la dosis, puede ocasionar la muerte”.

Esta planta se considera tóxica y venenosa, ya que consumirla puede generar los mismos efectos que cuando consumo se consume cianuro. - Foto: Getty Images