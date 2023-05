Leche que ayuda a bajar de peso rápidamente: este es el tipo que se debe tomar

Bajar de peso tiene algunos sacrificios, uno de los que tal vez es más complicado es el de sacar de los planes de alimentación algunos productos que han permanecido desde pequeños en la vida de las personas. Uno de ellos es la leche de vaca, producto que para algunas personas se hace indispensable e la hora de unir con un café, té, chocolate o alguna otra preparación en que pueda ser incluido.

Lastimosamente, para algunos organismos esta bebida genera inconvenientes al estómago y está comprobado que es su composición la que no toleran algunos cuerpos. Además, en el caso en específico de los procesos para bajar de peso las características de grasa, lactosa y demás ingredientes, choca con el anhelo de reducir esos kilos de más.

Bajo este panorama es que el medio El Confidencial, afirma que de querer bajar de peso habrá que sacar la leche de la alimentación o al menos, sustituirla por otros derivados. Las alternativas que plantea el mencionado medio son una bebida con base de coco, avena o la soja, a la par de estas puede pensarse en una leche que sea desnatada ya que no contiene tantos carbohidratos y calorías.

La leche de coco ayuda a mejorar el metabolismo, mientras que la de almendras es rica en fibra prebiótica. Foto: Getty images. - Foto: Foto: Getty images.

Los expertos también hablan de que no solo se debe ingerir una de las antes mencionadas, sino que para no cansar al cuerpo pueden turnarse en busca de sacarle provecho temporal a cada una mientras se estén tomando. Lo que sí no debe hacerse, es recaer sobre la leche entera que sí sería un retroceso para cualquier proceso de bajar de peso.

Si bien estos tres tipos de bebidas pueden comprarse en los supermercados, intentar adquirir los ingredientes para hacerla de forma casera aumenta los beneficios. A continuación se explicará a detalle la manera de preparar la de avena, que no solo se constituye como un reemplazante natural de la leche entera, sino que también trae múltiples beneficios al generar saciedad, mejorar la digestión, regular el azúcar, el colesterol y hasta limpiar las arterias.

La avena es uno de los productos con mayores beneficios para el organismo. - Foto: Getty Images

Receta para preparar leche de avena casera

Esta bebida puedes usarla en todas tus preparaciones tanto para elaborar licuados, batidos, un rico café, así como para cocinar y hornear hasta postres. Sigue está sencilla receta para preparar leche de avena.

Ingredientes:

150 gr de copos de avena

1 litro de agua

1 cucharada de extracto de vainilla

1–2 cucharadas del endulzante de preferencia

Así debe quedar la leche de avena para el consumo una vez preparada. - Foto: Getty Images

Preparación:

Dejar reposar los copos de avena en un recipiente con agua durante al menos 30 minutos, de preferencia puede ser toda una noche.

Colar la avena y lavarla con agua. Vertir en el vaso de la licuadora junto con el resto de ingredientes, mezclar durante unos 2 minutos. Colar la leche de avena con una malla de tela o con un colador muy fino para separar el líquido de los restos de copos de avena.

Volver a colar 2 o 3 veces más para eliminar los restos por completo. Guardar la preparación en un recipiente hermético e ingerirla algunas horas después.