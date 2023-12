Lista de alimentos saludables que no se deben consumir en exceso

Los alimentos son esenciales para la vida, pero no todos se adjuntan a la línea de lo saludable. Esto depende de las propiedades de cada una de las comidas.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con el paso del tiempo , ahora las personas consumen más alimentos cuyas características no son tan recomendadas , ya que son ricos en calorías, grasas, azúcares y sal, dejando a un lado las frutas, verduras y otras fibras dietéticas.

No todas las dietas le sirven a todas las personas, puesto que cada organismo es diferente y, por ende, puede que los alimentos reaccionen de manera distinta. Sin embargo, en lo que los nutricionistas concuerdan, es que no pueden faltar las proteínas, las vitaminas, los minerales y demás que tienen ciertas comidas.

¿Qué son los alimentos saludables?

Según recopilaciones de Cuídate plus , como su nombre lo indica, un alimento saludable es aquel que beneficia a la salud del cuerpo.

No obstante, el hecho de que determinado producto haga parte de la línea saludable, no significa que su consumo deba ser elevado o en exceso, puesto que existe la posibilidad de que no sea tan fortuito para el organismo.