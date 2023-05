Lista de vitaminas para eliminar el acné y la grasa excesiva en el rostro

Una de las afecciones cutáneas más comunes es el acné, el cual causa una gran incomodidad y afecta a miles de personas en Colombia y en diferentes partes del mundo. Este trastorno que, por lo general se da en el rostro, baja la autoestima de la gran mayoría de los que lo sufren.

“El acné es un trastorno de la piel que ocurre cuando los folículos pilosos se tapan con grasa y células cutáneas muertas. Causa puntos blancos, puntos negros o granos. El acné es más común entre los adolescentes, aunque afecta a personas de todas las edades”, explica el instituto de investigación Mayo Clinic.

Asimismo, incluye que “hay tratamientos eficaces para el acné, pero el acné puede ser persistente. Los granos y erupciones cicatrizan lentamente, y cuando uno empieza a desaparecer, otros parecen aflorar. Según su gravedad, el acné puede causar sufrimiento emocional y dejar cicatrices en la piel. Cuanto antes inicie el tratamiento, menor será su riesgo de sufrir tales problemas”.

Los principales síntomas de esta afección de la piel son poros cerrados, puntos blancos, espinillas y granos con pus. Aunque lo común es el que acné afecte el rostro, también se puede dar en otras zonas del cuerpo, como en la espalda y el pecho.

Los adultos también pueden sufrir de acné. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Las causas del surgimiento del acné son diversas. Las más comunes son exceso en la producción de grasa, también llamada sebo; folículos pilosos obstruidos por la misma grasa, algunas bacterias en especial e hinchazón.

De igual manera, es necesario destacar que los principales factores de la aparición del acné son cambios hormonales, algunos medicamentos en particular, la ingesta de una mala dieta alimenticia y altos niveles de estrés.

Las complicaciones que genera este trastorno tan común son muy notables, dado que, deja cicatrices y genera cambios en la piel. Aunque el acné afecta en su mayoría a las personas jóvenes, puede aparecer en cualquier edad. También, los antecedentes familiares son un factor importante.

Son muchos los remedios utilizados para prevenir y combatir el acné, lo cierto es que el uso de algunas vitaminas en especial son esenciales para eliminar los granos y la grasa acumulada. De acuerdo con la plataforma digital Naturadika, estas son:

Las vitaminas esenciales se encuentran principalmente en los alimentos y son clave para cuidar la salud del organismo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

1. Vitamina A. “Llamada retinol, proviene de alimentos de origen animal (vísceras, yema de huevo, mantequilla) o betacaroteno si se obtiene de frutas (papaya, albaricoque, melocotón), vegetales (zanahoria, calabaza, espinacas, acelga) o ciertas algas, la vitamina A para acné ayuda a regenerar las zonas de piel dañadas por este”, afirma.

2. Vitaminas B. Las vitaminas B1, B2, B3, B5, B6 y B8 son de vital importancia para disminuir la producción de sebo o grasa. También, reduce la inflamación de forma considerable.

Acumula ocho vitaminas del grupo B. - Foto: Getty Images

3. Vitamina C. “En este caso, la vitamina C para el acné es más efectiva cuando se aplica directamente sobre la zona afectada, es decir, de forma tópica. Sus principales beneficios son contrarrestar el daño oxidativo (antioxidante) y reducir la inflamación (antiinflamatorio). La vitamina C para la piel se presenta en forma de cremas, sueros, ampollas concentradas y geles”.

4. Vitamina D. La vitamina D trata el acné de forma natural. La principal función de este nutriente es evitar las complicaciones y cicatrices que deja esta afección.

5. Vitamina E. “La vitamina E, presente en semillas, frutos secos y aceites vegetales (incluido el de cáñamo), es sumamente importante para cuidar la piel acneica. Es antiinflamatoria, antioxidante y, como si fuera poco, controla la producción de sebo (oleosidad)”, puntualiza el sitio.