Lo que realmente sucede cuando se traga chicle

El chicle es una goma con o sin azúcar que está hecha para masticar, más no para tragar. De acuerdo con un artículo publicado por la Universidad Agustiniana, mascar chicle es un hábito que inició en Guatemala y México que tiene perjuicios económicos, ambientales, incluso sobre la salud.

Salud

El pensamiento popular señala que cuando se traga chicle las tripas se pegan, sin embargo, la doctora Elizabeth Rajan de la Clínica Mayo, asegura que esto no es así, ya que cuando una persona mastica chicle y en vez de botarlo lo traga, el cuerpo no lo digiere lo que no quiere decir que quede en el estómago, sino que en el tránsito intestinal es eliminado junto a las heces.

No obstante, Uniagustiniana asegura que su alto consumo puede provocar gastritis y más, cuando no se ha consumido por cierto tiempo algún alimento, induciendo al desarrollo de gases intestinales, acidez, e incluso diarrea, porque masticar segrega saliva y le envía al cerebro una señal sobre una supuesta ingesta de comida.

Cabe recordar que la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, señala que la gastritis consiste en la inflamación de la membrana que reviste el estómago. Los principales síntomas pueden ser náuseas y vómitos, ya que en algunos otros casos más graves, se presenta sangrado y hasta heces negras, precisa la entidad.

Los hábitos saludables contribuyen en una salud favorable para el cuerpo, por lo tanto, si una dieta es baja en fibra, alta en grasas ultraprocesadas, en cafeína y en inactividad física, puede desencadenar problemas graves en el organismo.

Por ejemplo, la revista Mejor con Salud, en una de sus publicaciones escritas por Yamila Papa, precisa que el consumo excesivo de alcohol, de comidas picantes o condimentadas, entre otras, pueden provocar gastritis.

Foto referencia sobre gastritis. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Medio ambiente

La institución educativa colombiana asegura que mascar chicle tiene un impacto negativo sobre el medio ambiente, siendo el segundo elemento que más se bota en las calles luego de las colillas de cigarrillo, propiciando un espacio para que se proliferen hongos en la vía, atentando contra la salud pública, indica.

Pero al ser un derivado del petróleo, puede ser no solo desfavorable para el ser humano, sino también para los animales. Por ejemplo, algunas aves intentan probarlo sin saber que sus picos pueden quedar pegados, provocando asfixia.

Aunque se creería que masticar chicle sería solo perjudicial, algunos estudios precisan que puede ser favorable para contrarrestar algunos trastornos.

Foto referencia sobre chicle. - Foto: Getty Images

Beneficios del chicle

La investigación “Efecto de Mascar Chicle Regularmente en los Niveles de Ansiedad, Estado de Ánimo y Fatiga en Adultos Jóvenes Saludables”, presidido por Akiyo Sasaki-Otomaru, explica los beneficios de mascar chicle, a través de un estudio, donde participaron 50 voluntarios que consumieron goma de mascar dos veces al día por dos semanas, concluyendo que los niveles de ansiedad disminuyeron e incluso los de depresión y fatiga mental.

Cabe recordar que “la depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades.”, explica la Clínica Mayo, afectando los pensamientos y hasta los comportamientos de una persona, teniendo entre sus síntomas arrebatos de ira, cambios de humor, cansancio, falta de energía, pérdida de interés por lo que se vive, y la percepción negativa del sentido de la vida.

Otra investigación titulada “El efecto de la goma de mascar en las medidas fisiológicas y autoevaluadas del estado de alerta y la somnolencia diurna”, liderada por Andrés J. Johnson, también concluye que mascar chicle podría ayudar a combatir la somnolencia, en esos horarios laborales donde se necesita energía.