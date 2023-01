Los alimentos que consumen los japoneses para mantenerse delgados

Si bien es cierto que existen grandes diferencias culturales entre occidente y oriente, ninguno es mejor que el otro, así sus tradiciones puedan, en algunos casos, favorecer o desmejorar la salud de sus habitantes.

Por ejemplo, en occidente la obesidad se considera una morbilidad asociada con muchas afecciones que tienen su origen en una dieta baja en nutrientes pero rica en grasas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que “en 2016, el 39 % de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso y el 13% eran obesas”.

No obstante, en la otra mitad del mundo no ocurre lo mismo. Por ejemplo, Japón es un país que cuya población se distingue por ser en su mayoría de figura delgada. ¿A qué se debe?

¿Qué es el método Hara Hachi Bu?

El sitio The Objective asegura que la delgadez de los japoneses se debe al Hara Hachi Bu, que no solo es una frase que se refiere a “ocho partes del estómago”, sino un método que consiste en comer hasta que haya una sensación de llenura con un límite de 80 %, que en pocas palabras se refiere a no comer de demás o hasta no poder más.

El alimento popular en Japón es el arroz —según la web-japan.org— que adopta el nombre de gohan y que se sirve en algunos casos con pescado y verduras bienes sazonadas. Pero existe otro plan culinario: el washoku, declarado Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Unesco y que también podría dar razón a la delgadez de los japoneses.

Foto referencia japonesa - comida. - Foto: Getty Images

¿Qué es el washoku?

De acuerdo con el portal Soy Carmín, el washoku es una técnica dentro de la tradición diseñada para la pérdida de peso y que se ha destacado dentro de los planes de alimentación alrededor del mundo. Esta técnica consiste en:

Los alimentos que se incluyan en cada una de las comidas deben ser ricos en minerales y vitaminas, nutrientes que tiene la capacidad de tener efectos saludables sobre el cuerpo y asimismo, reducir unas tallas de más.

Para disminuir el deseo de comer excesivamente, una persona debe reducir las porciones que consume.

Foto referencia japonesa - comida. - Foto: Getty Images

Evitar el consumo de carnes rojas: La OMS explica en uno de sus informes que la ingesta de Laexplica en uno de sus informes que la ingesta de carne roja se ve altamente relacionada con el cáncer colorrectal, uno de los más comunes a nivel mundial.

Beber té verde: Tua Saúde precisa que el té verde es rico en flavonoides y cafeína, que actúa como antioxidante.

A la lista se suman los alimentos ricos en agua, incluso las sopas, contrarrestando afecciones como el estreñimiento, y, mejorando el tránsito digestivo.

Es entonces que la cultura oriental ha tomado fuerza y se ha destacado, hasta el punto de que algunos ciudadanos de todo el mundo optaron por incorporar este estilo de alimentación a su dieta. Sin embargo, es importante, acudir a un nutricionista y diseñar un plan de alimentación adecuado.

Las personas de Okinawa que tenían más de 99 años y eran habitantes de la isla eran los más longevos y sanos del mundo, por el tipo de comida y hábitos que tienen. - Foto: Getty Images

La dieta Okinawa

Este es el caso de la dieta de los habitantes de Okinawa (Japón) que, según el portal Business Insider, consiste en el consumo casi que exclusivo de vegetales de color amarillo o verde, pescados, carnes magras y algunas especias con ciertos atributos tradicionales, todo esto en busca de la longevidad.

Todo lo anterior se explica de alguna manera con el estudio Características demográficas, fenotípicas y genéticas de los centenarios en Okinawa y Japón: Parte 1-centenarios en Okinawa, presidido por Bradley J. Willcox, entre otros autores.

Dicho documento menciona que dentro de una investigación del Estudio Centenario de Okinawa (OCS) —realizado durante cuatro décadas desde 1975—, se determinó que las personas que tenían más de 99 años y eran habitantes de la isla eran los más longevos y sanos del mundo, por el tipo de comida y hábitos que tienen.