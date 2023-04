Los cinco alimentos que no se deben consumir porque afectan el corazón

Al ser el corazón el órgano encargado de bombear la sangre por todo el cuerpo, su cuidado debe prevalecer por encima de otras partes del organismo; además, mientras que suministra oxígeno y nutrientes a cada célula, recoge el dióxido de carbono.

De acuerdo con la organización del Instituto del Corazón de Texas, en Estados Unidos, cuando el flujo de la sangre que expulsa el corazón disminuye, se altera el ritmo de los latidos y se corre el riesgo de perder la vida. Entonces, es indispensable evitar sufrir cualquier enfermedad o afección que impacta de forma negativa en el funcionamiento de este importante órgano.

Los expertos indican que a las enfermedades del corazón se les llama cardiovasculares y “aunque se han tomado medidas para informar a la gente sobre sus causas y su prevención, siguen siendo la principal causa de muerte en los Estados Unidos”.

Por su parte, la Organización Mundos de la Salud (OMS) agrega que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunción en el mundo, pues “cobran 17,9 millones de vidas cada año”.

El corazón bombea la sangre a todo el organismo. - Foto: Getty images

Existen varios factores de riesgo que se adhieren al padecimiento de enfermedades en el corazón (cardiopatía, insuficiencia cardiaca, hipertensión, entre otras), uno de los más dañinos se debe a la mala alimentación o, como lo menciona la OMS, “la dieta malsana”.

¿Cómo afecta la alimentación al corazón?

Teniendo en cuenta recopilaciones del blog Salud y cardiología, con una alimentación saludable se mitigan factores de riesgo cardiovascular como la obesidad y el colesterol, aunque también es necesario la práctica de actividad física y otros más.

Respecto a la alimentación, los conocedores del tema precisan que no es fácil cambiar lo que se consume en el día a día, pero todo comienza desde el momento en el que se abre la nevera. “Procura que tus compras sean inteligentes y no incluyas alimentos que no son buenos para tu cuidado de la salud”, recomiendan.

Se recomienda mantener la nevera llena porque de esta manera se conservará el frío y mantiene afuera el aire caliente que ingresa cuando se abre la puerta. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En ese orden de ideas, el citado espacio web consigna que al momento de ir a la tienda o hacer mercado, se puede considerar escoger grasas saludables, como aceite de oliva o aceite de canola, al igual que añadir panes integrales porque son ricos en fibra y carbohidratos.

En la misma línea de tips, las frutas y las verduras no puede faltar, además, “escoger la carne sin rastro de grasa. A la hora de prepararla hazlo de una forma saludable como hornear o asar a la parrilla”.

Para finalizar, si la persona consume lácteos procurar porque sean bajos en grasas y no olvidar los frijoles secos, los guisantes y las lentejas.

Pese a las anteriores recomendaciones, es necesario precisar que una dieta saludable depende del organismo de cada persona, por lo que lo mejor es consultar con expertos.

Por otra parte, así como existen alimentos que contribuyen a la salud del corazón, hay otros que, en la medida de lo posible, se deben procurar evitar comer.

Los alimentos que representan riesgo para el corazón

Acudiendo a datos del blog Gastrolab, hay cinco alimentos que se deben dejar de preparar y ser consumidos, pues, posiblemente, representan un peligro para la salud del corazón. Dichos productos son:

Tocino: puede aumentar las lipoproteínas de baja densidad o colesterol malo, por lo que incremente el riesgo de tener un ataque al corazón o un derrame cerebral. Carne roja: el portal gastronómico indica que “el alto consumo de carne de res, cordero o cerdo podría aumentar las probabilidades de padecer enfermedades cardíacas y diabetes”. Alcohol: el consumo excesivo de alcohol impacta la salud del corazón, ya que puede provocar presión arterial alta, insuficiencia, accidentes cerebrovasculares y aumento de peso. Carnes procesadas: conocedores del tema dicen que suelen adquirir grandes cantidades de sal y un alto contenido de grasas saturadas. Mantequilla: también tiene un alto contenido de grasas saturadas que aumenta la presencia del colesterol malo en el organismo y, por ende, afecta el corazón.