Ciertamente, tener una dieta balanceada es indispensable para la salud del cuerpo, esto lo afirma la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) que asegura que “la nutrición puede ayudar a las personas a vivir más tiempo y reducir el riesgo de problemas de salud como enfermedades del corazón, diabetes tipo 2, obesidad y más”.

Cabe recordar que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) “en 2016, el 39 % de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso, y el 13 % eran obesas”, siendo este un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades.

Por esto, dentro de la alimentación que sugiere la enciclopedia médica se destacan las frutas y las verduras porque son alimentos ricos en vitaminas, minerales y otros nutrientes que favorecen el cuerpo, sin embargo, otros como la leche se destacan.

Beneficios de la leche

Si bien es cierto que en el mercado actual hay diferentes tipos de leche para el gusto y condición de cada persona, no todas ellas son aptas para todos. Por ejemplo, MedlinePlus menciona el caso de la leche de vaca, que no es ideal para menores de un año porque “no ofrece una cantidad suficiente de ciertos nutrientes. Además, a su bebé le cuesta trabajo digerir las proteínas y la grasa de la leche de vaca. No obstante, es seguro darles leche de vaca a niños mayores de 1 año de edad”, añade.

La leche proporciona entre un 10 % y un 15 % de la ingesta diaria recomendada de vitaminas del complejo B - Foto: Getty Images

La leche de vaca se puede encontrar en diferentes versiones como la entera que está compuesta de un porcentaje elevado de grasa, y así mismo de colesterol. Además, Mejor con Salud explica que la vitamina D que contiene es liposoluble, quiere decir que se puede disolver en grasa, ¿pero cuáles son los efectos para el cuerpo de tomar leche todas las mañanas?

Efectos para el cuerpo de tomar leche todas las mañanas

De acuerdo con la Federación Nacional de Productores de Leche (Fedeleche) de Chile tomar leche todas las mañanas o todos los días significa ofrecerle al cuerpo:

Vitamina B12. MedlinePlus, asegura que este nutriente cumple una importante función en el organismo: participa en la producción de glóbulos rojos y en el proceso de metabolismo de algunos alimentos. MedlinePlus, asegura que este nutriente cumple una importante función en el organismo: participa en la producción de glóbulos rojos y en el proceso de metabolismo de algunos alimentos. Su ingesta no necesariamente debe ser a través de suplementos, ya que se puede obtener tras el consumo de alimentos como la carne o el pescado. Además, de productos lácteos.

La deficiencia de vitamina B12 puede causar debilidad en el organismo. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Calcio: el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) lo describe como un “mineral que necesitan los dientes, los huesos y otros tejidos del cuerpo para mantenerse sanos. Es el (...) más común en el cuerpo”.

Vitamina D: esta vitamina tiene como función absorber el calcio. Se obtiene ya sea por una dieta equilibrada, la exposición al sol y/o a través de suplementos.

Potasio: en la Hoja Informativa para Consumidores de los National Institutes Health (NIH) se describe el potasio como un mineral que se puede obtener tras la ingesta de muchos alimentos, como, por ejemplo, el yogur, la leche, las carnes, las frutas como las ciruelas, las naranjas, entre otros.

La leche tiene proteína. - Foto: Getty Images

Es entonces que Fedeleche en su página oficial menciona que el consumo de leche frecuente puede ayudar a fortalecer la salud ósea, gracias a su vitamina D y calcio; lo mismo ocurre con la pérdida de peso e incluso la reducción del riesgo de diabetes tipo 2.

Añade a la lista de beneficios tras el consumo de leche que puede ayudar también a reducir el riesgo de deterioro cognitivo. Sin embargo, se debe considerar que hay quienes tienen intolerancia a la lactosa, por lo que deben consultar con un profesional de la salud.