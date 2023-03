Los expertos recomiendan esta dieta para reducir el riesgo de muerte en diabéticos

La diabetes es una enfermedad que puede causar afectaciones graves a la salud. “La diabetes es una causa importante de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores”, afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Es considerada como silenciosa, es decir, que no suele presentar síntomas sino hasta cuando está en una etapa avanzada. Es importante realizar exámenes médicos frecuentes para conocer si se tienen niveles de glucosa altos, que es el factor de riesgo principal para padecer esta enfermedad.

Una alimentación sana es una de las herramientas principales para regular la diabetes. - Foto: Getty Images

Al momento de recibir un diagnóstico de algún tipo de diabetes, se debe seguir rigurosamente las instrucciones brindadas por el profesional que sigue el caso para evitar complicaciones que pongan en riesgo la vida de las personas y que pueden causar la muerte, como es el caso de la neuropatía diabética.

“La diabetes también puede disminuir la cantidad de flujo sanguíneo en los pies. Si no tiene suficiente flujo sanguíneo en las piernas o los pies, es más difícil que una llaga o infección sane. A veces, una infección grave de los nervios no se cura nunca. La infección puede causar gangrena. Si la gangrena y las úlceras del pie no mejoran con el tratamiento, se le puede amputar el dedo del pie, el pie o parte de la pierna. Un cirujano puede hacerle una amputación para prevenir que una infección grave se pase al resto del cuerpo, lo que podría salvarle la vida”, detallan el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos.

El pie diabético es una de las consecuencias derivadas de un estado avanzado de esta enfermedad. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Los expertos de Mayo Clinic, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, brindan algunas recomendaciones para tener en cuenta en la dieta si se tiene un diagnóstico de diabetes. Cabe resaltar que antes de realizar cambios en la alimentación lo ideal es consultar con un doctor y un nutricionista.

Carbohidratos saludables

Se debe tener claro que en el proceso de digestión los carbohidratos simples y complejos se descomponen en glucosa en la sangre. Por eso, se debe tener como prioridad aquellos carbohidratos saludables, dentro de los que se incluyen los siguientes:

Frutas

Vegetales

Cereales integrales

Legumbres, como frijoles y guisantes

Productos lácteos bajos en grasa, como leche y queso

Alimentos ricos en fibra

La fibra es de gran relevancia para el organismo, ya que ayuda a regular los niveles de glucosa en el torrente sanguíneo. Algunas fuentes de fibra son:

Vegetales

Frutas

Nueces

Legumbres, como frijoles y guisantes

Cereales integrales

Las frutas deben incluirse en una dieta saludable, según la OMS. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

Pescado

El pescado tiene efectos positivos para la salud cardíaca. Los expertos de esta entidad de salud recomiendan comer al menos dos veces a la semana. Se pueden incluir salmón, caballa (evitar la caballa gigante), atún y sardinas. La forma de preparación es importante. Se debe evitar frito.

Tipos de diabetes