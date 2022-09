Los hábitos diarios que dañan el sistema digestivo

Algunas situaciones no se pueden evitar, pero sí controlar la forma en la que se afrontan.

Para tener una buena digestión no basta solo con tener una rutina de ejercicios y un plan de alimentación balanceado. Resulta que existen situaciones que pueden dañar el tránsito digestivo, o hábitos que son desfavorables para este, por lo que desarrolla afecciones como el estreñimiento y el colon irritable, que son consecuencia del estrés y las preocupaciones, por ejemplo.

Estrés

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, MedlinePlus, define el estrés como “la forma” en que el cuerpo da respuesta a una situación, es decir, cómo reacciona ante un hecho que puede ser retador o requiere exigencia.

Durante el estrés, el cuerpo libera hormonas, enviando una señal para actuar en un momento determinado. Sin embargo, la glucosa en la sangre y la presión arterial se pueden ver altamente afectadas.

Cabe señalar que no se considera que el estrés sea malo, ya que puede ayudar en la reacción ante situaciones que coloquen en riesgo la vida de una persona. No obstante, convivir con él puede desarrollar graves afecciones sobre la salud.

Además, un estrés crónico puede ser perjudicial para quien lo padece, causado, en algunas ocasiones, por:

Afrontar episodios de la vida que causen un impacto, como una enfermedad o una ruptura matrimonial.

Vivir situaciones en donde se corre un alto riesgo de perder la vida, como eventos naturales, catastróficos o accidentes de tránsito, por ejemplo.

Aunque no es lo que más importa, MedlinePlus asegura que las rutinas diarias pueden causar estrés, aquellas en las que las responsabilidades del trabajo son abrumadoras o los problemas financieros.

Hay que prestar atención a las dolencias por más mínimas que sean. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

Colon irritable

De acuerdo con MedlinePlus, el síndrome del intestino irritable “afecta al intestino grueso”. Los principales síntomas que se presentan son estreñimiento y diarrea. Asimismo, la entidad señala que las mujeres son más propensas a padecerlo que los hombres.

“Este síndrome se puede presentar a cualquier edad, pero a menudo comienza en la adolescencia o a principios de la vida adulta”, indica el sitio web de salud.

Cabe aclarar que el colon es “la parte más larga del intestino grueso”, explica el Instituto Nacional del Cáncer.

Los alimentos que se pueden consumir

El portal de salud Tua Saúde explica que las personas que tienen esta afección deben incluir en su dieta alimentos de fácil digestión que no provoquen irritación como los alimentos grasos y picantes.

Entre tanto, no se puede generalizar la lista de productos que se puede o no consumir, porque todos los organismos no los toleran o asimilan de la misma manera, por lo que consultar con un nutricionista puede ser la mejor opción para tratar este síndrome. Los signos que provoca el colon irritable pueden ser aliviados tras el consumo de:

Frutas: la papaya, las fresas, las uvas y el limón que pueden ser incluidas en una dieta, junto con frutos secos como el marañón, los cacahuetes y las nueces.

Bebidas: se puede consumir aquellas que son vegetales como las almendras o el coco, junto a una leche desnatada y alimentos que no tengan lactosa.

Las infusiones también frías también aportan nutrientes esenciales para la salud. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty images.

Los hábitos que pueden ser perjudiciales para una buena digestión

El consumo de alimentos con grasas trans es perjudicial en una alta ingesta porque, al ser fibras solubles, pueden causar dolores y molestias estomacales, asegura el portal Mejor con Salud en uno de sus artículos escritos por Valeria Sabater.

El consumo de lácteos: algunas personas son intolerantes a la lactosa, por lo que puede ser favorable reemplazarla por algunas otras como avena, arroz o almendra, por ejemplo.

De acuerdo con Mejor con Salud, el consumo de medicamentos puede contribuir en el mal funcionamiento del tránsito intestinal, más exactamente el de los antibióticos, porque puede participar en el desequilibrio de la flora intestinal.