Los mejores tés que ayudan a reducir los niveles de glucosa altos

Mantener un nivel de glucosa adecuado es muy importante para la salud, ya que si es demasiado elevado se podría llegar a padecer enfermedades mortales. El alimento que se consume se transforma y es empleado por el cuerpo para obtener energía. Un azúcar llamado glucosa entra al organismo por medio del torrente sanguíneo hasta el músculo, la grasa y otras células, donde se almacena o se usa como fuente de energía.

No obstante, las personas que padecen altos niveles de glucosa en la sangre pueden padecer de diabetes, una enfermedad en que los niveles de glucosa (azúcar) de la sangre están muy altos, de acuerdo con Medline Plus, portal web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Además, la OMS indica que la diabetes sacarina de tipo 2 se debe a que el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce, mientras que la de tipo 1 se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona.

Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas serios, como daños en los ojos, los riñones y los nervios. La diabetes puede causar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y la necesidad de amputar un miembro. Las mujeres embarazadas también pueden desarrollar diabetes, pero en esos casos es llamada diabetes gestacional.

Con el fin de recomendar bebidas naturales que puedan ayudar a combatir la diabetes, el portal experto en salud Healthline, señaló que el té de planta de camellia, que incluyen té negro, verde, té oolong y hierbas como menta y manzanilla, son especiales para las personas que sufren de esta afección.

Estos tés o infusiones herbales tienen un sinfín de beneficios para la salud, pues estudios han demostrado que las propiedades de las mencionadas infusiones, al ser bebidas sin calorías y muy bajas en azúcar, se convierten en un complemento óptimo de la dieta de los diabéticos.

Además, el portal resalta que el té contiene compuestos químicos que combaten el daño celular y reducen la inflamación y los niveles de azúcar en la sangre.

Los mejores tés para los diabéticos:

Té verde

Compuestos del té verde como el galato de epigallocatequina han demostrado estimular la absorción de glucosa en las células del músculo esquelético. Reduciendo así los niveles de glucosa en la sangre. En un estudio en el que participaron 1,133 personas con y sin diabetes, se encontró que la ingesta de este té redujo significativamente los niveles de azúcar en la sangre en ayunas.

De acuerdo con los expertos, dichos estudios recomiendan, generalmente, beber entre 3 y 4 tazas de té verde al día para obtener los beneficios.

Té negro

El té negro es rico en teaflavinas y tearubiginas, componentes con propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y reductoras de azúcar. Estudios mencionados por el portal, señalan que la ingesta de este té fomenta la secreción de insulina saludable, al proteger células secretoras de insulina del páncreas. Para recibir los beneficios del té se requiere ingerir 3 o 4 tasas al día.

Té de hibisco

Conocido también como té amargo, es un té ácido de colores brillantes hecho de los pétalos de la planta Hibiscus sabdariffa. Los pétalos de la mencionada planta tienen una variedad de antioxidantes de polifenol beneficiosos, incluyendo ácidos orgánicos y antocianinas.

Antes de consumir cualquier té es preciso consultar con un experto en salud para aclarar que la ingesta de las bebidas no interfiera con algún medicamento. Además, es preciso recalcar que para combatir la diabetes se debe seguir con las indicaciones dadas por un experto, así como seguir una dieta saludable, rutina de ejercicio, entre otras cosas. Los tés pueden contribuir a mejorar la salud de las personas que cumplen con lo mencionado anteriormente. Sin embargo, no curarán la diabetes milagrosamente.