Los mejores trucos para evitar la ansiedad por comer

“Necesidad de comer aunque no se sienta hambre fisiológica: se necesita introducir alimentos en el cuerpo aunque no se experimente el hambre común. Comer de forma impulsiva: además, este tipo de hambre emocional se caracteriza porque se desconoce el origen de esa necesidad, pero no se puede controlar. Esto hace que el acto de comer se haga de forma impulsiva y descontrolada.