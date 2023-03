Los remedios caseros que suprimen el dolor de rodilla

Según los expertos en salud, los dolores de rodilla leve a moderado, sea por desgarre o artritis, en ocasiones pueden ser tratados desde la casa a través de remedios caseros que ayudan a mejorar los síntomas.

Sin embargo, si los dolores persisten y cada vez son más fuertes, lo recomendable es acudir al médico.

A continuación, tres remedios caseros para suprimir el dolor de rodilla:

- Método Rice para torceduras y esguinces: la persona deberá poner los pies en alto y aplicar una compresa fría o una bolsa de hielo en la rodilla.

Los dolores de rodilla puede deberse a diversas causas que van desde una lesión, pasando por el sedentarismo y la no realización de ejercicios. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En el portal Healthline aconsejan envolver la rodilla con un vendaje de compresión para prevenir la hinchazón, pero no tan firmemente que interrumpa la circulación.

Tai chi: según los datos publicados en la revista Annals of Internal Medicine, investigadores del Centro Médico Tufts de Boston, en Estados Unidos, descubrieron que practicar ‘tai-chi’ puede resultar igual de efectivo que la fisioterapia convencional para aliviar el dolor de las personas que sufren una artrosis de rodilla.

Vale destacar que el ‘tai chi’ es una antigua forma china de ejercicio cuerpo-mente que mejora el equilibrio y la flexibilidad.

Terapia de calor y frío: para ello, la persona se debe poner una almohadilla térmica en la zona de la rodilla donde está el dolor, de modo que se reduzca la inflamación.

Durante los primeros dos días después de una lesión, las compresas frías se deben aplicar durante 20 minutos, de cuatro a ocho veces al día.

Así mismo, recomiendan aplicar calor hasta por 20 minutos a la vez.

Cinco consejos para cuidar las rodillas y evitar molestos dolores

El dolor de rodilla es algo que jocosamente muchas personas endilgan a la edad, diciendo que después de los 30 comienzan los achaques en el cuerpo y esta articulación es una de las primeras en molestar. No obstante, este no es un tema que se deba tratar a la ligera, ya que, en caso de lesión, es una de las más dolorosas y de recuperación lenta, y actualmente existe un gran desconocimiento frente a la forma correcta de cuidarlas, se haga o no ejercicio.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Medline Plus, la ubicación e intensidad del dolor depende de la causa de origen. Adicional a ello, este síntoma suele ir acompañado de distintas molestias como la inflamación y rigidez, enrojecimiento y temperatura al tacto, debilidad o inestabilidad, sonidos de crujidos e incapacidad de enderezar completamente la rodilla.

Según Runfitners, portal especializado en el cuidado del cuerpo, existen cinco consejos básicos que toda persona debería poner en práctica en su diario vivir para cuidar las rodillas y evitar dolores de cabeza en el futuro. Cabe resaltar que si bien esta zona se deteriora con el paso de los años, como casi todo en el organismo, puede durar un poco más si se le presta la atención adecuada.

Realizar ejercicio con precaución y mantener un buen tono muscular ayudan a prevenir problemas de rodillas. - Foto: Foto: Getty Images.

Un primer consejo es cuidar el peso, ya que muchas veces este dolor puede aparecer por una sobrecarga corporal. En esto también hay que tener presente que no siempre estar en el peso adecuado significa que se está bien, porque hay que revisar aspectos como la composición muscular, la cual, si es muy baja, puede generar un esfuerzo extra en las articulaciones, generando un deterioro acelerado.

En segundo lugar, y en concordancia con el primer consejo, Runfitners recomienda hacer ejercicio, ya que esto ayudará a fortalecer los músculos, que pueden servir de soporte para aliviar la carga en las rodillas. “Eso sí, comienza de a poco. La mayoría de los dolores y lesiones suelen ser causados por hacer demasiado, demasiado pronto”.

El tercer consejo es realizar actividades físicas de bajo impacto de vez en cuando y de esta forma ayudar a que se fortalezcan las articulaciones (codos, hombros, rodillas) y mejore su resistencia con el paso de los años. En este caso hay opciones como la bicicleta, natación, elíptico, pilates o yoga, que pueden ayudar a quemar calorías sin generar mucho estrés en el cuerpo.

El dolor de rodilla puede ser causado por afecciones en el cartílago o por sobrepeso. - Foto: Getty Images

Una cuarta recomendación es cuidar todo lo que lleva a la boca, es decir, ser precavido con lo que se come. Frente a esto, Runfitners agrega que “lo que comes te ayuda a asegurar la salud de tus articulaciones” y da paso al quinto consejo, que tiene que ver con los suplementos de omega-3, destacando que estos ácidos grasos ayudan a mejorar la movilidad de las rodillas.

Runfitners cerró su análisis recordando que cuidar bien esta parte del cuerpo durante la juventud ayudará a que la vejez sea menos traumática y se pueda gozar de una mejor movilidad, razón por la cual destacó que no son un tema menor.