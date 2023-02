Los sencillos hábitos que ayudan a bajar de peso sin hacer dieta

Conforme a un comunicado de prensa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) “la mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal”.

Tanto la obesidad como el sobrepeso son factores de riesgo para el desarrollo de cualquier afección, por lo que las instituciones de salud instan a mantener un peso adecuado con la ayuda de una dieta balanceada y una rutina física diaria.

Es entonces que aconsejan evitar el consumo de alimentos ricos en grasa saturada que altera los niveles de colesterol, provocando cardiopatías, o el incremento de la presión arterial alta. Por esto, es importante consultar con un nutricionista para construir una dieta que se adapte al organismo y colabore con la pérdida de peso.

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) brinda algunos consejos útiles para bajar de peso sin hacer dieta, como por ejemplo:

Organizar la cocina para crear un espacio sano, ya que en la mayoría de casos, la nevera -por ejemplo- puede estar llena de bebidas azucaradas o carbonatadas, que más que ayudar perjudican el cuerpo.

Servir porciones más pequeñas. Para esto, se debe usar platos no tan grandes.

Foto referencia para comida. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Asegura que comer directamente del recipiente en el cual se preparan los alimentos incide en un consumo excesivo, teniendo un efecto contrario en el cuerpo.

Es fundamental combatir la tentación de consumir cualquier alimento azucarado, como las galletas o las gomas. De ahí que, no es bueno almacenarlas en la cocina. Si no más bien, aconseja refrigerar frutas ya cortadas, o bien lavadas para una fácil ingesta.

Hábitos que ayudan a bajar de peso

De acuerdo con MedlinePlus muchos pueden ser los hábitos inconscientes que llevan a un exceso de comida, provocando el aumento de peso, como:

Ver televisión o estar concentrado frente a un dispositivo móvil, un computador o cualquier elemento que aparte la mente de la actividad que se realiza, que en este caso, es comer. Por lo que insta a apagar las pantallas y permitir una exquisita degustación.

No todas las comidas generan saciedad. Getty Images. - Foto: Getty Images/Image Source

Darle protagonismo al desayuno en las mañanas, puesto que es una de las comidas principales. Al no consumir alimentos como cereales, yogur, o productos lácteos puede influir en el aumento de hambre.

“Empiece con sopa o ensalada y tendrá menos hambre cuando llegue al plato principal”, señala, precisando que “simplemente evite las sopas a base de crema y los aderezos altos en calorías para ensaladas”.

Una ensalada de garbanzos y cuscús perla mezclada con tomates, cebollas y hierbas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El consumo de varias comidas al día puede ser favorable para la pérdida de peso, sin embargo, señala que si esto se lleva a cabo debe ser con alimentos saludables, incluyendo el desayuno, el almuerzo y la comida.

También recomienda “escuchar el cuerpo” porque ante la ingesta de alimentos fritos -por ejemplo- encuentra un deleite en ellos, pero tiempo después, el perjudicado es el estómago porque los dolores estomacales, los vómitos y las náuseas, se hacen presentes. Por lo que sugiere identificar productos que causan daños, y quizá, el cuerpo no tolera.

“En vez de decir “yo no puedo comer eso”, diga “yo no como eso”. Decir que no puede, puede hacerlo sentir que se está privando de algo. Decir que no come lo pone a usted al mando de la situación”, concluye MedlinePlus.

Sí, en dado caso, se dificulta continuar con estas prácticas, se aconseja consultar con un profesional que indicará otros posibles métodos que pueden ayudar a bajar de peso a largo plazo y de la manera más saludable posible, en donde la implementación de alimentos con un valor nutricional será fundamental para reducir el riesgo de cualquier enfermedad.