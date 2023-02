Dieta japonesa para perder peso en dos semanas

Bajar de peso es un proceso que no surge de la noche a la mañana, este objetivo requiere de tiempo, dedicación y disciplina; y se quiera o no, hay que hacer sacrificios tanto en la alimentación, como implementar rutinas de ejercicios que ayuden a que la meta se mantenga con el correr de los días, meses e incluso años.

Hoy en día es frecuente encontrar en internet o en diversos portales: programas, dietas y remedios caseros que aseguran bajar de peso en cuestión de días; sin embargo, antes de ingerir o llevar a cabo estas recomendaciones se sugiere contar con el aval de profesional de la salud, ya que algunos productos o planes de alimentación pueden poder en riesgo la salud o pueden generar lo que se conoce como efecto rebote; es decir, que si ayudan a bajar de peso en poco tiempo, pero que con el paso de los meses se aumenta más peso del que se perdió.

The Objetive en su sección de salud y cuidado personal menciona una dieta que puede ser implementada por aquellos pacientes que están en búsqueda de reducir esos kilos de más. Cabe mencionar que antes de llevarla a cabo se recomienda contar con la aprobación de un nutricionista.

“Una de las claves de este régimen, y de la alimentación japonesa en general, es que dan más importancia a la calidad que a la cantidad: suelen elegir alimentos que sacien más para así comer menos”.

Este es el profesional de la salud indicado para diseñar un plan de alimentación que cumpla con las necesidades nutricionales de cada persona; además, este debe tener presente la edad, los kilos que debe bajar y si la persona presenta o no alguna enfermedad considerable o que requiere de unos cuidados alimenticios específicos.

Es importante recordar que una dieta sin la práctica frecuente de actividad física no tendrá los mismos efectos, que cuando se decide mezclar las dos recomendaciones médicas. El deporte o la actividad física que se practique debe estar acorde con las condiciones físicas de cada paciente; además no solo servirá para bajar de peso si no para garantizar una vida más sana y con menos complicaciones.

Dieta para bajar de peso

Día 1

Desayuno : café solo o té.

Almuerzo : 2 huevos duros, ensalada de lechuga romana con aceite de oliva y un tomate.

Cena: pescado a la parrilla, al vapor o hervido y ensalada de lechuga romana con aceite de oliva.

Día 2

Desayuno : café solo, una tostada.

Almuerzo : pescado a la parrilla, al vapor o hervido, ensalada de lechuga romana con aceite de oliva.

Cena: entrecot a la parrilla y un yogur natural bajo en grasa.

Día 3

Desayuno: café solo o té.

Almuerzo : un huevo duro, 3 zanahorias grandes frescas o hervidas con aceite de oliva y aderezo de jugo de limón.

Cena: manzanas.

Día 4

Desayuno : café solo o té.

Almuerzo : verduras con aceite de oliva, manzanas.

Cena: 2 huevos duros, bistec de carne con lechuga romana y aceite de oliva.

Día 5

Desayuno : una zanahoria cruda.

Almuerzo : pescado a la parrilla, al vapor o hervido y un tomate.

Cena: pescado a la parrilla, al vapor o hervido y ensalada de lechuga romana con aceite de oliva.

Día 6

Desayuno : café solo o té.

Almuerzo : pechuga de pollo al vapor o a la plancha con ensalada de lechuga (con aceite de oliva) y zanahorias.

Cena: 2 huevos duros, zanahorias.

Día 7