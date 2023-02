Los trucos más efectivos para bajar el azúcar en la sangre rápidamente

Controlar los niveles de azúcar (glucosa) en la sangre es clave para prevenir posibles complicaciones de salud como la diabetes, enfermedad crónica que con el tiempo genera afectaciones en órganos como los riñones, el corazón, los ojos y las arterias.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), este padecimiento es una de las principales causas de ceguera, insuficiencia renal, ataques cardíacos, derrames cerebrales y amputación de miembros inferiores.

Cuando los niveles de azúcar se elevan es porque el páncreas no secreta suficiente insulina o el organismo no utiliza de manera eficaz la que produce. Información de la Organización Mundial de la Salud (OMS) precisa que la insulina es una hormona que se encarga precisamente de regular la concentración de glucosa en la sangre y cuando esto no ocurre, se puede desarrollar la diabetes.

Este padecimiento puede acarrear muchas complicaciones al organismo. La OMS asegura que los adultos con esta enfermedad tienen una posibilidad entre dos y tres veces mayor de sufrir un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular.

El Ozempic se usa para mejorar el nivel de azúcar en la sangre, para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares serios como ataque cardíaco, ataque cerebral o la muerte en adultos con diabetes tipo 2 con enfermedades cardíacas confirmadas. - Foto: Getty Images/iStockphoto

“La diabetes mal controlada aumenta las posibilidades de estas complicaciones y la mortalidad prematura. Además, las personas con diabetes tienen mayor riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares y tuberculosis, especialmente aquellas con mal control glucémico”, precisa la mencionada fuente.

Una de las mejores formas de evitar estas complicaciones de salud es llevando una dieta saludable, que se debe mezclar con la práctica de actividad física regular. También se debe evitar el consumo de tabaco y alcohol. La OPS asegura que el sobrepeso y la obesidad, así como la falta de ejercicio, son los principales factores de riesgo para que una persona padezca de diabetes tipo 2.

Cuando se sube el azúcar de forma riesgosa se puede provocar un coma diabético, una neuropatía y retinopatía diabética, problemas renales o cardíacos, y el síndrome hiperosmolar hiperglucémico (HHS).

Los expertos indican que se determinan los altos niveles de azúcar en la sangre “cuando hay 124 miligramos de glucosa por cada decilitro de sangre cuando no se ha comido. Si ya se ha comido, la cifra no debe ser superior a 180 miligramos de glucosa por cada decilitro de sangre”, así lo explica Mejor con salud.

En una situación de emergencia, es común que los nervios de quien está cerca a la persona que sufre de niveles altos de azúcar se presenten, pero en el portal Cuidadores señalan que hay que relajarse y buscar hidratación con 1-2 litros de agua.

Administrar insulina

Cuando hay altos niveles de azúcar en las personas que tienen diabetes tipo 1 o 2 y necesario administrar insulina, cuando persona tiene más de 250 miligramos de glucosa por un decilitro de sangre, debe actuar rápidamente, pues, está a riesgo de sufrir un coma diabético, así lo destacan en el sitio web Mejor con salud.

Hay diversas formas naturales de reducir la resistencia a la insulina. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Ante una situación de emergencia, lo primero que se debe hacer es medir los niveles de azúcar en la sangre; si estos son muy elevados se debe ir a un centro médico con urgencia, pero si su elevación no es tan significativa se puede tomar una dosis de insulina para tratarlo.

Además, los expertos también aconsejan otras medidas a largo plazo para evitar estas posibles complicaciones. Los diabéticos deben eliminar el consumo de tabaco, también es importante mantener una dieta baja en grasas y hacer “un buen control de la tensión, la glucosa, los triglicéridos y el colesterol”, indican en Cuidadores.

El consumo de una alimentación equilibrada es una de las mejores formas de manetener los niveles de azúcar bajo control. - Foto: Getty Images

En Healthline aconsejan evitar los momentos de estrés, pues durante estas situaciones se segregan las hormonas como glucagón y cortisol, las cuales generan un aumento en los niveles de azúcar en la sangre.

En el mencionado portal destacan que un estudio demostró que la relajación y la meditación “redujeron significativamente el estrés y bajaron los niveles de azúcar en la sangre en los estudiantes”.