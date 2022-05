Masa muscular en brazos: cinco ejercicios efectivos para aumentarla

Es común que las personas no se encuentren a gusto con su peso, ya que se encuentra por encima de lo que es debido; esto en muchas oportunidades genera problemas de autoestima en quienes padecen la inconformidad. Esto no solo le sucede a los individuos que están por encima de su peso ideal; sino también a aquellos que no cuentan con el índice de masa corporal adecuado (IMC) para su edad y talla.

Para ganar masa muscular es indispensable llevar un plan de alimentación rico en proteínas, carbohidratos en su estado natural, muchas frutas y verduras; además, la dieta se debe acompañar de actividad física frecuente de fuerza y resistencia. Para lograr el objetivo es importante llenarse de paciencia, ya que este requiere de tiempo y constancia; y no surge por arte de magia.

El portal de salud, belleza y cuidado personal Mejor con Salud brinda algunos ejercicios para aumentar el músculo de los brazos; estos también pueden ser útiles para evitar la flacidez en que surge en esta zona con el paso de los años o ante la llegada del envejecimiento.

Es relevante buscar otros ejercicios para no descuidar otras partes del cuerpo cruciales como las piernas, el abdomen y la espalda; sin embargo, con la ayuda de un deportólogo se pueden reforzar las zonas que cada persona desea.

La sana alimentación y el ejercicio, complementan el proceso para ganar masa muscular. - Foto: Foto Gettyimages

Flexiones con mancuernas

Para este ejercicio se deben colocar dos mancuernas en el suelo, a una distancia similar al ancho de los hombros.

Luego, se deben apoyar las manos en las mancuernas, estirando las piernas y separando los pies ligeramente.

Se deben flexionar los brazos llegando lo más cerca del piso posible.

Y luego se deben extender para volver a la posición inicial.

El ejercicio se debe realizar en tres series de 10 repeticiones cada una.

Dominadas con barras

Colgado de una barra horizontal y con las manos separadas, se deben flexionar los brazos de tal forma que el cuerpo se eleve y la cabeza pase la línea de las muñecas.

Si se cruzan las piernas y se mantienen cerca del pecho, también se trabajará del abdomen.

Se recomiendan dos series de 10 repeticiones cada una.

Flexión amartillada

Este ejercicio puede hacerse sentado o de pie.

Se deben sujetar una mancuerna con cada mano y llevarla hasta el pecho, flexionando solamente el codo.

Luego, hacer los movimientos alternos con el brazo derecho y el izquierdo (cuando uno está flexionado, el otro se encuentra estirado).

Completar tres series de 10 repeticiones con cada brazo.

Fondos de tríceps

Este es uno de los ejercicios más efectivos, para desarrollar masa muscular en los brazos; además, también se trabaja el abdomen y las piernas.

Primero se debe colocar las manos en el borde de un banco o cajón.

Estirar las piernas lo más lejos que se pueda del asiento y luego se deben despegar los glúteos (deben quedar “en el aire”).

Primero los brazos están flexionados, los codos hacia atrás y los muslos lo más cerca posible del suelo.

Luego se estiran los tríceps mientras se eleva el cuerpo (los glúteos deben quedar a la altura de las manos).

Repetir 15 veces, descansar y hacer otra serie con la misma cantidad de repeticiones.

Fondos de tríceps con barras paralelas

Para este ejercicio se necesitan unas barras paralelas (también suelen incluirse en algunas de las máquinas del gimnasio).