¿Por qué no aumenta la masa muscular a pesar de hacer ejercicio?

Según el portal especializado Tua Saúde, para ganar masa muscular es fundamental tener rutinas de ejercicio frecuentes guiadas por un experto en el tema, que, junto con un plan alimenticio, lograrán aumentar de masa muscular.

También señala la importancia de dejar descansar el músculo para que crezca, porque mientras se lleva a cabo el ejercicio, “las fibras musculares se lesionan”, por lo que estos se deben recuperar para que se presente un incremento de masa muscular.

¿Por qué no aumenta la masa muscular?

Es imprescindible hacer ejercicio continuamente, si no se hace, el objetivo de ganar masa muscular no se cumplirá. Por otro lado, si no se consumen alimentos ricos en proteína, tampoco se logrará alcanzar la meta.

Para fortalecer los músculos se recomienda el entrenamiento con pesas. - Foto: Getty Images

Otra razón del por qué no se aumenta la masa muscular es que no se entrena de manera lenta, pues “durante la fase de contracción del músculo” las fibras de este se lesionan y es importante que esto suceda.

Además, una de las recomendaciones fundamentales que hace el portal de salud es continuar las rutinas deportivas luego de que se haya conseguido la meta, porque se puede perder la definición y la misma masa muscular, que como lo indica, se observa la pérdida de masa a los 15 días de no haber entrenado.

Es clave no detener la rutina de ejercicio, aun cuando se sienta dolor, señala el portal. Sin embargo, cabe señalar que si es una articulación afectada, se aconseja detener o disminuir el ejercicio para evitar una lesión y acudir a un experto.

Los consejos que revela Tua Saúde para ganar masa muscular son:

¿Cómo fortalecer un músculo?

La Clínica Mayo sugiere que tanto en el gimnasio como en los hogares se pueden realizar rutinas de ejercicios para el fortalecimiento muscular. Entre los consejos que brinda, se encuentran el peso corporal, donde se pueden efectuar “varios ejercicios con poco o ningún equipo. Prueba con lagartijas, flexiones de brazos, planchas, estocadas y sentadillas”, detalla la entidad en su página web.

¿Es efectivo entrenar con pesas?

La Clínica Mayo señala que entrenar con pesas es un método de fuerza que es usado para “desarrollar resistencia”. Además, explica que “el acondicionamiento aeróbico fortalece el corazón, el entrenamiento con pesas aporta presión a los músculos, lo cual hace que se adapten y se vuelvan más resistentes”.

Hombre en el gimnasio realizando ejercicios para fortalecer los bíceps. - Foto: Getty Images

Cabe aclarar que este tipo de entrenamiento puede llevarse a cabo con pesas libres o barras incluidas las mancuernas. Sin embargo, existen máquinas de peso. También indica que no es necesario estar por un largo tiempo en esta zona de entrenamiento, ya que pueden ser más prácticas las rutinas cortas que las prolongadas.

Así mismo, detalla que esta práctica contribuye a la salud del cuerpo, por lo que es importante aprender una correcta rutina guiada por un entrenador.

Otro dato relevante que señala la Clínica Mayo es el uso adecuado del peso, porque puede “cansar los músculos después de 12 a 15 repeticiones. Apenas podrás terminar la última repetición.”

Por otro lado, y como ya se mencionó, el precalentamiento es fundamental y efectivo a la hora de hacer deporte, porque los músculos que se encuentran fríos son más vulnerables a sufrir lesiones.

El descanso también es uno de los principales consejos para el fortalecimiento muscular, pues es crucial que se recuperen. Por esto recomienda descansar “un día completo entre cada grupo muscular específico. Puedes elegir trabajar en los principales grupos musculares en una sola sesión, dos o tres veces por semana”.