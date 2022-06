Masa muscular: los vegetales que ayudan aumentarla de manera natural

La masa muscular es el conjunto de los músculos que conforman el cuerpo. Estos tejidos son los encargados de brindar soporte y facilitar la movilidad del ser humano, por lo que es importante conservarlos en buen estado y fortalecerlos, sobre todo durante la edad adulta.

Como es natural, conforme pasa el tiempo, las distintas partes del organismo se van deteriorando, en especial cuando no se tiene un cuidado adecuado. Según explican desde el blog de salud de Ensure, los adultos pierden entre el 8% y 15% de su masa muscular después de los 40 años.

Esto lo que implica es que el músculo se empieza a debilitar y se obstaculiza el desempeño correcto de las distintas funciones del cuerpo. Cabe mencionar que se trata de un proceso en el que intervienen otros factores como el estilo de vida, el sexo y las condiciones de salud de base.

Para mantener y ganar masa muscular, es necesario tener una alimentación saludable, balanceada y rica en nutrientes, una tarea en la que los vegetales pueden ser grandes aliados.

¿Qué vegetales sirven para ganar masa muscular?

Más allá de dietas restrictivas, lo fundamental al momento de hablar de un plan de alimentación es que sea diversa y contenga los nutrientes esenciales para el organismo. Asimismo, de acuerdo con Mejor con Salud, existen algunos ingredientes que se encuentran en la alimentación diaria y que pueden contribuir a ganar masa muscular.

Cabe recordar que, fuera de ser una cuestión meramente estética, tener una estructura muscular fuerte es necesario para mover y sostener el cuerpo.

El primero de los vegetales que recomienda Mejor con Salud es el pasto de cebada o trigo, el cual se caracteriza por su aporte de minerales, como el calcio y el hierro. Además, se destacan por su acción antioxidante, gracias a que contiene carotenoides. Una manera ideal para aprovechar estos vegetales es agregándolos en los jugos.

El primero de los vegetales que recomienda Mejor con Salud es el pasto de cebada o trigo, el cual se caracteriza por su aporte de minerales, como el calcio y el hierro. - Foto: Getty Images

La remolacha es el siguiente vegetal en el listado de alternativas para obtener los componentes que requiere el cuerpo cuando se intenta ganar masa muscular. De acuerdo con Cuerpo Mente, esta hortaliza se compone de 1,6 gramos de proteínas, 2,8 gramos de fibra y 9,6 gramos de hidratos de carbono, los cuales estimulan la obtención de energía.

El mencionado portal aconseja consumir este vegetal en forma de jugo para aprovechar sus múltiples propiedades, ya que además aporta vitamina C, B1, B2, B3 y B6.

Hace parte de los ingredientes recomendados, la espinaca. Este vegetal es considerado una fuente importante de glutamina, asegura Mejor con Salud, un compuesto involucrado en la formación de las proteínas.

Las bondades de la espinaca radican en su composición rica en vitaminas y minerales, como el ácido fólico, la vitamina C, el magnesio y el hierro. Según señalan desde Cuerpo Mente, este vegetal es considerado por sus beneficios para mitigar el riesgo de padecer ciertas enfermedades y tener un efecto terapéutico.

Desde Mejor con Salud también recomiendan el consumo de microvegetales y germinados, los cuales son famosos por sus propiedades antiinflamatorias. No son ampliamente reconocidos, por lo que desde la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, Medline Plus, aclaran que se trata de las primeras hojas o tallos resultantes del cultivo de los vegetales. Estos no sobrepasan los 10 centímetros de altura y son considerados buenos para la salud porque contienen una gran variedad de nutrientes, cuatro veces más que cuando se convierten en plantas adultas.

Para que surta efecto, la alimentación debe estar acompañada de una rutina de ejercicios regular y específica de acuerdo con los requerimientos de cada persona. La entidad sin ánimo de lucro de difusión sobre información médica, Mayo Clinic, asegura que lo idóneo es incluir algo de peso durante la actividad física.