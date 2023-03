Mascarilla casera para rejuvenecer el rostro y eliminar arrugas

El cuidado de la piel es indispensable e importante en todo momento, debido al paso del tiempo y la estabilidad del cuerpo. Al ser el órgano más grande y visible del ser humano, se ve expuesto a distintos escenarios, requiriendo métodos y procesos específicos para no afectarlo.

El Mundo reseñó la importancia de cuidar la piel, enfocándose en que cubre todo el cuerpo y es indispensable que conserve una temperatura adecuada. Una piel sana ayuda a evitar el envejecimiento, tema que preocupa y alarma a miles de personas.

Entre los primeros signos de envejecimiento se encuentran la flacidez, las manchas y las arrugas o líneas de expresión, ya que después de cierta edad el cuerpo pierde activos como colágeno y elastina.

El rostro es de las partes del cuerpo más propensas a tener arrugas y acné. Getty Images. - Foto: Getty Images

Ahora bien, la principal causa por la cual el rostro envejece se le atribuye a los huesos faciales y los cambios que estos sufren a lo largo de los años. Por esta razón, las personas que tienen una buena estructura ósea, es decir, óptimos maxilares o pómulos, envejecen mejor, ya que la piel tiene cimientos más fuertes para evitar su descolgamiento, según el portal especializado en salud Cuídate Plus.

El portal Panorama aprovechó el tema de rejuvenecimiento y cuidado del rostro para compartir una mascarilla casera que podría beneficiar y combatir la aparición de las arrugas. La preparación se basa en aceites esenciales, suavizando la piel y dejándola como “porcelana”.

El aceite de coco es uno de los tipos de aceite vegetal que ha sido usado para tratamientos cosméticos. Foto: Getty Images. - Foto: Foto: Getty Images.

El espacio digital mencionó que estos aceites son aliados porque nutren, protegen, suavizan e hidratan, despejando las líneas de expresión y las manchas que surgen. En ocasiones aportan colágeno y antioxidantes, dependiendo las bases que tengan.

La mascarilla casera se basa entres ingredientes, las cuales son: una cucharada de aceite esencial de aloe vera, dos cucharadas de aceite esencial de coco y una cucharada de azúcar.

Preparación:

Lo primero es poner a calentar el aceite de coco a baño de maría y cuando esté líquido por completo, se le agrega el aceite esencial de coco. Se mueve con ayuda de un instrumento de cocina de madera por cinco minutos aproximadamente y se pone a enfriar.

Si el objetivo también es limpiar el rostro, el portal recomienda poner la cucharada de azúcar y se revuelve con lo demás. Como recomendación se sumó que, si se posee piel sensible o problemas de rosácea, es mejor no incluir el último ingrediente para no lastimar o afectar.

La manera de aplicar esta mascarilla se basa en un ligero masaje con la yema de los dedos de forma ascendente, dejando que la mezcla repose por unos 30 minutos. Para lavarla se hace con un poco de agua tibia y con suavidad.

Este proceso se debe hacer cada tercer día durante un mes y los resultados serán evidentes.

De hecho, las arrugas son el signo de la edad que más “molesta” a las mujeres, y 80 % quiere hacerlas desaparecer cuanto antes, según encuestas.

Las marcas de edad más frecuentes son las del entrecejo en personas que contraen la zona inconscientemente, las del labio superior en fumadores, y las sutiles patas de gallo si las personas ríen con frecuencia, según el portal especializado en salud Saber Vivir.

Los genes son un factor que provocan el envejecimiento. Getty Images. - Foto: Getty Images

Otros tratamientos naturales para las arrugas

Mascarilla de aloe vera y aguacate

Ingredientes

3 cucharadas de gel de aloe vera (45 g).

2 cucharadas de aceite de aguacate (30 g).

Preparación