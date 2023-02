Mascarilla natural para reparar el cabello quemado

Aunque actualmente existen varios looks para el cabello en los cuales se permite su estado natural, ya sea ondulado o crespo, muchas mujeres siguen prefiriendo el uso diario de pinzas, secadores y planchas que, aunque estilizan su melena, colocan en riesgo la salud del cabello, porque en muchos casos este se ve afectado por las altas temperaturas que lo que provocan es su deterioro.

Sin embargo, la prolongada exposición al sol no se queda atrás, por lo que muchos estilistas aconsejan a sus clientes a mantener hidratado el cabello cuando salen de viaje, porque es la manera en la que más está vulnerable el cabello ante los rayos UV y se puede quemar.

¿Cómo recuperar la salud del cabello?

Es entonces que Mundo Deportivo asegura que una de las señales que notifican que el cabello está quemado es su resequedad, por lo que aconseja elegir un producto en el mercado que asegure la restauración de las hebras capilares, ya que el cabello necesita proteínas para restablecerse.

Por otro lado, hay quienes se preguntan por los beneficios y la importancia que tiene el acondicionador, porque en muchas ocasiones no es usado. Por esto, entre sus atributos, el sitio All Things Hair explica que el cabello día a día se encuentra expuesto a agentes extraños que lo maltratan porque una vez que su cutícula esté abierta, inicia un proceso de deterioro, y es aquí en donde productos suavizantes como el acondicionador tienen una acción protectora que no solo nutre, sino que reduce el frizz y aumenta su elasticidad.

Otra decisión que se debería tomar para restablecer el estado del cabello es cortar sus puntas, es decir, eliminar la estructura que se observe dañada; incluso sugiere optar por un nuevo corte de cabello, siempre y cuando se desista de usar los elementos que lo dañan como los ya mencionados, los secadores o las planchas.

Sin ser menos importante, la aplicación de tintes para el cabello también lo queman. El Instituto Nacional del Cáncer (NCI) menciona que unos cinco mil compuestos son parte de estos productos que se clasifican en tres:

Tintes permanentes, que son oxidativos y están compuestos de aminas aromáticas, es decir, sustancias químicas posiblemente dañinas.

Los tintes semipermanentes no son oxidativos.

Los tintes temporales no son oxidativos.

Por lo tanto, existe una lista amplia de diferentes mascarillas naturales nutritivas que pueden hidratar el cabello, combatir la resequedad y el daño capilar, como el aceite de oliva y la sábila.

Mascarilla de sábila y aceite de oliva

Es importante antes de preparar la mascarilla capilar identificar los compuestos de cada uno de estos productos para concluir si alguno provoca alergia.

Aceite de oliva: de acuerdo con un artículo de Tua Saúde, el aceite de oliva es un alimento con un aporte de vitamina E y con propiedades antioxidantes, con la capacidad de darle suavidad y exaltar el brillo del cabello.

Áloe vera: es una planta con muchas propiedades antioxidantes, que le brinda beneficios a la salud capilar y el cutis gracias a las mucilaginosas y los polisacáridos que la componen. Además, está compuesta de vitaminas A, C, B, y E.

Modo de uso

En un recipiente agregar dos cucharadas de aceite de oliva y 3 del cristal de la sábila. Revolver hasta obtener una mezcla homogénea. Aplicar en las puntas quemadas. Dejar actuar por lo menos 20 minutos. Lavar el cabello con champú.

Es importante observar si el cabello necesita de otras lavadas, ya que el aceite, aunque lo nutre, suele dejarlo con abundante grasa. Además, se sugiere no olvidar el uso de un adecuado acondicionador.