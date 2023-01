Acondicionador casero de avena para combatir la caída del cabello y fortalecerlo

El cuidado del cabello no es un hábito solo para mujeres, sino también para hombres que poco a poco entran al mundo de la cosmética. Por esto, uno de los productos que más se comercializan son los champús y los acondicionadores, elementos básicos para la nutrición y la higiene del cuero cabelludo.

Sin embargo, hay quienes se preguntan por los beneficios y la importancia que tiene el acondicionador, ya que en muchas ocasiones no es usado. Por esto, entre sus atributos, el sitio All Things Hair explica que el cabello día a día se encuentra expuesto a agentes extraños que lo maltratan porque una vez que su cutícula esté abierta inicia un proceso de deterioro, y es aquí en donde productos suavizantes como el acondicionador tienen una acción protectora que no solo nutre, sino que reduce el frizz y aumenta su elasticidad.

¿Cómo usar acondicionador?

Entre tanto, asegura que es importante lavar muy bien el cabello con champú, usando las yemas de los dedos. Luego, retirar con abundante agua la espuma que deja el anterior paso. Al aplicar acondicionador se debe hacer de medios a puntas, y dejar actuar por lo menos dos minutos para que genere una capa protectora e hidratante. Finalmente, lavar con agua fría o tibia, pero no muy caliente para que no se reseque.

Aunque en el mercado hay un sinnúmero de acondicionadores para todo tipo de cabello, estructura, color y cuidado, no se le puede restar importancia a los que son hechos en casa, gracias a sus ingredientes que tienen muchos nutrientes y no pasan por un estricto proceso.

Acondicionador de avena

Si bien es cierto que la avena es uno de los cereales más integrales que existen y que al ser incluido en una dieta le aporta muchos beneficios al cuerpo, cuando se usa en el cuidado del cabello, sus propiedades se pueden intensificar e incluso desarrollar unas nuevas.

Cabe destacar que la avena es el cereal más completo que se conoce porque es fuente de nutrientes y múltiples vitaminas que benefician el organismo. De acuerdo con el portal de salud, Tua Saúde, la avena puede regular los niveles de azúcar de la sangre y fortalecer el sistema inmunológico, por ejemplo.

Entre las ventajas que se encuentran tras su ingesta, contribuye en la pérdida de peso, que al ser un alimento rico en fibra produce saciedad reduciendo el apetito. Además, al tener un efecto antioxidante mejora el flujo sanguíneo, contrarrestando problemas como la tensión alta.

Por esto, Salud180 explica que la avena es fuente de vitamina B y E que ayuda en el crecimiento del cabello reduciendo el riesgo de su caída, lo que no quiere decir que nunca se caiga, ya que de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (MedlinePlus) a diario se pierden aproximadamente 100 hebras.

Ingredientes

2 cápsulas de vitamina E

2 cucharadas de leche de coco

4 cucharadas de avena en hojuelas

1 1/2 taza de agua

1/2 taza de aloe vera

Modo de preparación