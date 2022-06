Metabolismo lento: ¿cómo detectar las señales?

Muchas personas que desean bajar de peso implementan en su rutina diaria una dieta saludable y la práctica de algún deporte; sin embargo, esto no siempre es suficiente para las personas que tienen un metabolismo lento, ya que el organismo no procesa de forma óptima los alimentos y, en lugar de esto, los transforma en grasa.

De acuerdo con MedlinePlus, el metabolismo es el proceso que el cuerpo utiliza para producir y quemar energía a partir del alimento. Esto quiere decir que las personas dependen de su metabolismo para respirar, pensar, digerir, regular los estados de temperatura y hacer circular la sangre.

Cuando una persona tiene un metabolismo lento, suele tener tendencia a ganar peso y sentir fatiga, a pesar de no comer demasiado. Avigdor Arad, director del Mount Sinai PhysioLab, aseguró para El Confidencial que “si alguien tiene un metabolismo lento puede experimentar síntomas como aumento de peso, fatiga severa, sensación de flojedad y dificultades para completar tareas simples”.

El especialista también señala que estas personas pueden tener algunos signos físicos característicos como piel seca, uñas quebradizas o tendencia a que el cabello se caiga con facilidad. También suelen sufrir migrañas y es posible que tenga antojos dulces porque su cerebro cree que eso le ayudará a mantenerse despierto.

¿Cómo acelerar el metabolismo lento?

Todas estas señales indican que el cuerpo no está procesando adecuadamente la energía, por lo que muchas personas no pueden bajar de peso; no obstante, este tipo de metabolismo se puede acelerar con la implementación de nuevo hábitos saludables y algunos remedios naturales.

Arad aconseja que lo primero que debe hacer es aumentar las horas de sueño. “Cuando no dormimos lo suficiente y tenemos un descanso inadecuado, dos hormonas en nuestro cuerpo se ven afectadas en gran medida: la grelina y la leptina”, explica. Dichas hormonas reciben la señal de que se necesita más energía, por lo cual, la sensación de hambre se hará mucho más fuerte.

Otra solución es adoptar una dieta adecuada. La revista Mejor con Salud, recomienda consumir carbohidratos sanos, elaborados con edulcorantes como la estevia y harinas integrales. También, lo ideal es reducir el consumo de sal, que suele ocasionar hinchazón y retención de líquidos.

Con frecuencia, las personas con metabolismo lento, buscan energía en estimulantes con el café o bebidos endulzantes, pero es importante consumir bebidas hechas con frutas naturales y alimentos como el jengibre, la maca, el cacao puro, etc. Por otra parte, beber agua a lo largo del día, en ayunas y fuera de las comidas, también ayudará a acelerar el metabolismo.

En cuanto al ejercicio, expertos aconsejan variar la intensidad en el entrenamiento para que la inversión de energía no sea siempre la misma porque cuando esto sucede, el metabolismo vuelve a ralentizarse. Pero también, lo ideal es aumentar la masa muscular que le permitirá bajar de peso con mayor facilidad. De este modo, puede levantar pesas para conseguir músculos y huesos más fuertes, e incorporar el entrenamiento de fuerza para regular el sistema cardiovascular.

Remedios caseros pata acelerar el metabolismo